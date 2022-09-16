https://ria.ru/20220916/pashinyan-1817178253.html

Пашинян рассказал Макрону о ситуации на армяно-азербайджанской границе

Пашинян рассказал Макрону о ситуации на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 16.09.2022

Пашинян рассказал Макрону о ситуации на армяно-азербайджанской границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном рассказал о ситуации на границе с Азербайджаном,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:23

2022-09-16T10:23

2022-09-16T10:23

в мире

никол пашинян

эммануэль макрон

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном рассказал о ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Премьер-министр подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате развязанной Азербайджаном агрессии на суверенной территории Армении. Пашинян отметил, что хотя на границе относительно спокойно, ситуация остается очень напряженной", - говорится в сообщении.Отмечается, что Макрон подтвердил свою готовность содействовать диалогу и миру. "Собеседники коснулись также рассмотрения обращения Армении в Совет Безопасности ООН. Пашинян подчеркнул важность соразмерной реакции международного сообщества на происходящее, заявили в пресс-службе.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816438918.html

https://ria.ru/20220916/razgovor-1817172251.html

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азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, никол пашинян, эммануэль макрон, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе