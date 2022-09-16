https://ria.ru/20220916/oruzhie-1817148112.html

Гендиректор "Ак Барса" рассказал о вооружении на корветах класса "Гепард"

Гендиректор "Ак Барса" рассказал о вооружении на корветах класса "Гепард" - РИА Новости, 16.09.2022

Гендиректор "Ак Барса" рассказал о вооружении на корветах класса "Гепард"

Вооружение корветов проекта 11661 "Гепард 3.9" планируется увеличить в три раза: вместо восьми ракет "Уран" установить 24 "Калибра", а также восемь зенитных... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T03:13

2022-09-16T03:13

2022-09-16T03:23

новое оружие россии

безопасность

ренат мистахов

вьетнам

каспийская флотилия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вооружение корветов проекта 11661 "Гепард 3.9" планируется увеличить в три раза: вместо восьми ракет "Уран" установить 24 "Калибра", а также восемь зенитных ракет новейшего комплекса "Ресурс" (экспортный аналог "Полимент-Редут"), сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.Ранее корабли проекта 11661 вооружались ракетными комплексами "Уран" и "Калибр", а также зенитными комплексами типа "Оса"."Гепард 3.9" - это новинка, "изюминка" этого года. На нем при водоизмещении 2200 тонн мы разместили 24 "Клаба" (экспортный аналог "Калибра" - ред.), а также восемь шахт для "Ресурса". Это глубоко проработанный проект", - сказал Мистахов.Два корабля проекта 11661 "Татарстан" и "Дагестан" сейчас находятся в боевом составе Каспийской флотилии. Четыре корабли были проданы ВМС Вьетнама.

https://ria.ru/20220825/armiya-2022-1811980263.html

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безопасность, ренат мистахов, вьетнам, каспийская флотилия