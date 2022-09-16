https://ria.ru/20220916/opros-1817180921.html

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 16.09.2022

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:33

2022-09-16T10:33

2022-09-16T10:33

россия

общество

фомнибус

владимир путин

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 78% опрошенных заявили о доверии президенту, 13% опрошенных "скорее не доверяют" президенту РФ, 9% респондентов затруднились ответить.По мнению 79% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту, 9% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо". Еще 12% респондентов затруднились ответить.Опрос "ФОМнибус" проведен 11 сентября среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20220907/opros-1815152855.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, фомнибус, владимир путин