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Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 16.09.2022
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Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 16.09.2022
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:33
2022-09-16T10:33
россия
общество
фомнибус
владимир путин
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 78% опрошенных заявили о доверии президенту, 13% опрошенных "скорее не доверяют" президенту РФ, 9% респондентов затруднились ответить.По мнению 79% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту, 9% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо". Еще 12% респондентов затруднились ответить.Опрос "ФОМнибус" проведен 11 сентября среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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россия, общество, фомнибус, владимир путин
Россия, Общество, ФОМнибус, Владимир Путин
10:33 16.09.2022
 
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Опрос фонда "Общественное мнение" показал, что Путину доверяют 78 процентов россиян

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
По данным исследования, 78% опрошенных заявили о доверии президенту, 13% опрошенных "скорее не доверяют" президенту РФ, 9% респондентов затруднились ответить.
По мнению 79% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту, 9% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо". Еще 12% респондентов затруднились ответить.
Опрос "ФОМнибус" проведен 11 сентября среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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РоссияОбществоФОМнибусВладимир Путин
 
 
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