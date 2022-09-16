https://ria.ru/20220916/operatsiya-1817269360.html
Аксенов заявил о большом числе желающих участвовать в военной операции
Аксенов заявил о большом числе желающих участвовать в военной операции - РИА Новости, 16.09.2022
Аксенов заявил о большом числе желающих участвовать в военной операции
Крым наращивает работу по привлечению добровольцев для участия в специальной военной операции, есть много желающих, сообщил глава республики Сергей Аксенов в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:34
2022-09-16T14:34
2022-09-16T15:12
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей аксенов (политик)
республика крым
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Крым наращивает работу по привлечению добровольцев для участия в специальной военной операции, есть много желающих, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации. В свою очередь, Аксенов поддержал эту инициативу. По его словам, Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона."Наращиваем эту работу. Несколько крупных банковских структур занимается полностью формированием материальной базы, закупкой экипировки. Все подразделения будут за счет внебюджетных источников обуты, одеты, обеспечены самым современным вооружением, броней, каской, средствами связи, разведки и так далее. Эта работа уже поставлена на поток", — сказал Аксенов. По его словам, чем быстрее специальная военная операция на Украине будет закончена, тем лучше для всех."Есть ресурсы, есть понимание, как это делать, есть желающих очень много, все зависит от правильной организации процесса", — добавил Аксенов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:34 16.09.2022 (обновлено: 15:12 16.09.2022)
Аксенов заявил о большом числе желающих участвовать в военной операции
Аксенов заявил, что Крым наращивает работу по привлечению добровольцев на Украину