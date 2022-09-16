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США собрались добиваться консенсуса по реформе Совбеза, заявили в Госдепе
США собрались добиваться консенсуса по реформе Совбеза, заявили в Госдепе - РИА Новости, 16.09.2022
США собрались добиваться консенсуса по реформе Совбеза, заявили в Госдепе
Делегация США в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН намерена добиваться консенсуса среди стран по вопросу реформы Совета безопасности... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T22:04
2022-09-16T22:04
2022-09-16T22:04
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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Делегация США в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН намерена добиваться консенсуса среди стран по вопросу реформы Совета безопасности Всемирной организации, заявил в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента."Мы не считаем, что США должны защищать устаревший статус-кво. Трезво оценивая препятствия на пути реформирования Совета безопасности, мы в то же время намерены решительно призывать другие страны к формированию консенсуса относительно реалистичных предложений, чтобы (организация) оставалась заслуживающей доверия в 21 веке", - заявил чиновник госдепа высокого ранга.
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в мире, сша, оон
США собрались добиваться консенсуса по реформе Совбеза, заявили в Госдепе
Представитель Госдепа: США будут добиваться консенсуса среди стран по реформе Совбеза
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Делегация США в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН намерена добиваться консенсуса среди стран по вопросу реформы Совета безопасности Всемирной организации, заявил в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Мы не считаем, что США должны защищать устаревший статус-кво. Трезво оценивая препятствия на пути реформирования Совета безопасности, мы в то же время намерены решительно призывать другие страны к формированию консенсуса относительно реалистичных предложений, чтобы (организация) оставалась заслуживающей доверия в 21 веке", - заявил чиновник госдепа высокого ранга.