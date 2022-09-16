https://ria.ru/20220916/oon-1817464343.html

США собрались добиваться консенсуса по реформе Совбеза, заявили в Госдепе

США собрались добиваться консенсуса по реформе Совбеза, заявили в Госдепе - РИА Новости, 16.09.2022

США собрались добиваться консенсуса по реформе Совбеза, заявили в Госдепе

Делегация США в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН намерена добиваться консенсуса среди стран по вопросу реформы Совета безопасности... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T22:04

2022-09-16T22:04

2022-09-16T22:04

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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Делегация США в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН намерена добиваться консенсуса среди стран по вопросу реформы Совета безопасности Всемирной организации, заявил в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента."Мы не считаем, что США должны защищать устаревший статус-кво. Трезво оценивая препятствия на пути реформирования Совета безопасности, мы в то же время намерены решительно призывать другие страны к формированию консенсуса относительно реалистичных предложений, чтобы (организация) оставалась заслуживающей доверия в 21 веке", - заявил чиновник госдепа высокого ранга.

https://ria.ru/20220916/oon-1817449834.html

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