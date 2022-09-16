Рейтинг@Mail.ru
США собрались добиваться консенсуса по реформе Совбеза, заявили в Госдепе - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/oon-1817464343.html
США собрались добиваться консенсуса по реформе Совбеза, заявили в Госдепе
США собрались добиваться консенсуса по реформе Совбеза, заявили в Госдепе - РИА Новости, 16.09.2022
США собрались добиваться консенсуса по реформе Совбеза, заявили в Госдепе
Делегация США в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН намерена добиваться консенсуса среди стран по вопросу реформы Совета безопасности... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T22:04
2022-09-16T22:04
в мире
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_afb88f34978a9e872d0f9aa8201a65ca.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Делегация США в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН намерена добиваться консенсуса среди стран по вопросу реформы Совета безопасности Всемирной организации, заявил в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента."Мы не считаем, что США должны защищать устаревший статус-кво. Трезво оценивая препятствия на пути реформирования Совета безопасности, мы в то же время намерены решительно призывать другие страны к формированию консенсуса относительно реалистичных предложений, чтобы (организация) оставалась заслуживающей доверия в 21 веке", - заявил чиновник госдепа высокого ранга.
https://ria.ru/20220916/oon-1817449834.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c3866a84dba1ab7249a49eb89e43f28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оон
В мире, США, ООН
22:04 16.09.2022
 
США собрались добиваться консенсуса по реформе Совбеза, заявили в Госдепе

Представитель Госдепа: США будут добиваться консенсуса среди стран по реформе Совбеза

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Делегация США в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН намерена добиваться консенсуса среди стран по вопросу реформы Совета безопасности Всемирной организации, заявил в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Мы не считаем, что США должны защищать устаревший статус-кво. Трезво оценивая препятствия на пути реформирования Совета безопасности, мы в то же время намерены решительно призывать другие страны к формированию консенсуса относительно реалистичных предложений, чтобы (организация) оставалась заслуживающей доверия в 21 веке", - заявил чиновник госдепа высокого ранга.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 20:46
Китай и Иран воздержались на голосовании по видеообращению Зеленского
 
В миреСШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала