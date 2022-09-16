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Полянский раскритиковал решение ООН разрешить Зеленскому выступить по видео - РИА Новости, 16.09.2022
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Полянский раскритиковал решение ООН разрешить Зеленскому выступить по видео
Полянский раскритиковал решение ООН разрешить Зеленскому выступить по видео - РИА Новости, 16.09.2022
Полянский раскритиковал решение ООН разрешить Зеленскому выступить по видео
Россия выступает за то, чтобы право на выступление на Генассамблее в формате предзаписанного видеообращения было у всех нуждающихся в этом лидеров, а не только... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:26
2022-09-16T20:26
в мире
россия
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 16 сен – РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы право на выступление на Генассамблее в формате предзаписанного видеообращения было у всех нуждающихся в этом лидеров, а не только у Владимира Зеленского, заявил в Генассамблее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее Киев предложил Генеральной Ассамблее ООН принять решение, позволяющее Зеленскому не приезжать в Нью-Йорк, а обратиться к Генассамблее в формате видеообращения. Киев аргументирует это тем, что Зеленский не может покинуть страну из соображений безопасности."Мы полагаем, что раз уж сейчас Генассамблея рассматривает возможность демонстрации на общих прениях заранее записанных выступлений, то она должна быть у всех, кто в этом нуждается, а не только у Украины", - сказал Полянский.Перед этим Белоруссия предложила поправку к украинскому проекту, которая дала бы право на видеообращение всем главам делегаций, которые не могут лично участвовать в заседании Генассамблеи по не зависящим от них причинам, не позволяющим им безопасно покинуть свою страну.Позицию России поддержали Венесуэла и Никарагуа.Ранее Киев предложил ГА ООН принять решение, позволяющее Зеленскому обратиться к Генассамблее в форме предзаписанного видеообращения. В документе говорится, что ГА "отмечает с обеспокоенностью ситуации", когда лидеры стран не могут лично участвовать в заседаниях ГА "по независящим от них причинам из-за продолжающегося иностранного вторжения, агрессии или военных действий, которые не позволяют безопасно выехать и вернуться в страну".Как отмечается в тексте проекта решения, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, Генассамблея постановляет, не создавая прецедента для будущих недель высокого уровня, "что каждое государство-член, государство-наблюдатель и Европейский союз могут представить предзаписанное заявление своего главы, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или заместителя министра, которое будет проиграно в зале Генеральной Ассамблеи во время общих прений Ассамблеи на ее 77-й сессии после вводного слова представителя страны, физически присутствующего в зале Ассамблеи".
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в мире, россия, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, ситуация в днр и лнр
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
20:26 16.09.2022
 
Полянский раскритиковал решение ООН разрешить Зеленскому выступить по видео

Полянский: Россия выступает за то, чтобы все лидеры могли выступить на ГА ООН по видео

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 16 сен – РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы право на выступление на Генассамблее в формате предзаписанного видеообращения было у всех нуждающихся в этом лидеров, а не только у Владимира Зеленского, заявил в Генассамблее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее Киев предложил Генеральной Ассамблее ООН принять решение, позволяющее Зеленскому не приезжать в Нью-Йорк, а обратиться к Генассамблее в формате видеообращения. Киев аргументирует это тем, что Зеленский не может покинуть страну из соображений безопасности.
"Мы полагаем, что раз уж сейчас Генассамблея рассматривает возможность демонстрации на общих прениях заранее записанных выступлений, то она должна быть у всех, кто в этом нуждается, а не только у Украины", - сказал Полянский.
Перед этим Белоруссия предложила поправку к украинскому проекту, которая дала бы право на видеообращение всем главам делегаций, которые не могут лично участвовать в заседании Генассамблеи по не зависящим от них причинам, не позволяющим им безопасно покинуть свою страну.
Позицию России поддержали Венесуэла и Никарагуа.
Ранее Киев предложил ГА ООН принять решение, позволяющее Зеленскому обратиться к Генассамблее в форме предзаписанного видеообращения. В документе говорится, что ГА "отмечает с обеспокоенностью ситуации", когда лидеры стран не могут лично участвовать в заседаниях ГА "по независящим от них причинам из-за продолжающегося иностранного вторжения, агрессии или военных действий, которые не позволяют безопасно выехать и вернуться в страну".
Как отмечается в тексте проекта решения, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, Генассамблея постановляет, не создавая прецедента для будущих недель высокого уровня, "что каждое государство-член, государство-наблюдатель и Европейский союз могут представить предзаписанное заявление своего главы, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или заместителя министра, которое будет проиграно в зале Генеральной Ассамблеи во время общих прений Ассамблеи на ее 77-й сессии после вводного слова представителя страны, физически присутствующего в зале Ассамблеи".

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