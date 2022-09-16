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При обстреле Донецка ранен мирный житель
При обстреле Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 16.09.2022
При обстреле Донецка ранен мирный житель
Мирный житель получил ранение при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в пятницу в штабе территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:45
2022-09-16T20:45
2022-09-16T20:45
в мире
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в пятницу в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Петровском районе Донецка. При обстреле Старомихайловки по улице Комарова ранен мирный житель 1956 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее в пятницу мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что два мирных жителя пострадали из-за обстрелов Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Петровский район, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка ранен мирный житель
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель