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Число жертв обстрела администрации Херсонской области достигло трех - РИА Новости, 16.09.2022
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Число жертв обстрела администрации Херсонской области достигло трех
Число жертв обстрела администрации Херсонской области достигло трех - РИА Новости, 16.09.2022
Число жертв обстрела администрации Херсонской области достигло трех
Число жертв ракетного обстрела администрации Херсонской области возросло до трёх, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:42
2022-09-16T15:42
херсонская область
в мире
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ХЕРСОН, 16 сен - РИА Новости. Число жертв ракетного обстрела администрации Херсонской области возросло до трёх, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города."Трое погибших, в том числе двое случайных прохожих", - сообщил он.
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херсонская область
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херсонская область , в мире
Херсонская область , В мире
15:42 16.09.2022
 
Число жертв обстрела администрации Херсонской области достигло трех

Число жертв ракетного обстрела администрации Херсонской области выросло до трех

© РИА НовостиПоследствия удара по центру Херсона
Последствия удара по центру Херсона
© РИА Новости
Последствия удара по центру Херсона
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ХЕРСОН, 16 сен - РИА Новости. Число жертв ракетного обстрела администрации Херсонской области возросло до трёх, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.
"Трое погибших, в том числе двое случайных прохожих", - сообщил он.

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