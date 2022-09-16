https://ria.ru/20220916/obstrel-1817301563.html
Число жертв обстрела администрации Херсонской области достигло трех
Число жертв обстрела администрации Херсонской области достигло трех - РИА Новости, 16.09.2022
Число жертв обстрела администрации Херсонской области достигло трех
Число жертв ракетного обстрела администрации Херсонской области возросло до трёх, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:42
2022-09-16T15:42
2022-09-16T15:42
херсонская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817198486_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_002311381a22f374cfdc856728fb9cbd.jpg
ХЕРСОН, 16 сен - РИА Новости. Число жертв ракетного обстрела администрации Херсонской области возросло до трёх, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города."Трое погибших, в том числе двое случайных прохожих", - сообщил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817198486_0:0:1125:844_1920x0_80_0_0_dd3d74861e12f010f3cc214f5d40afe9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , в мире
Херсонская область , В мире
Число жертв обстрела администрации Херсонской области достигло трех
Число жертв ракетного обстрела администрации Херсонской области выросло до трех