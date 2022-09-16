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Украинские войска обстреливают Энергодар - РИА Новости, 16.09.2022
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Украинские войска обстреливают Энергодар
Украинские войска обстреливают Энергодар - РИА Новости, 16.09.2022
Украинские войска обстреливают Энергодар
Украинские войска обстреливают жилой сектор Энергодара, зафиксировано порядка 15 попаданий по городу, несколько домов загорелись, заявил в пятницу глава города... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:07
2022-09-16T16:20
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреливают жилой сектор Энергодара, зафиксировано порядка 15 попаданий по городу, несколько домов загорелись, заявил в пятницу глава города Александр Волга."Сегодня с 13.00 (мск) по территории города, ТЭС, атомной электростанции наносятся удары со стороны ВСУ. Где-то порядка 15 попаданий по территории города, по береговой линии в основном, по жилому сектору, где находятся дачи... Несколько домов на данный момент находятся в огне, пожар локализован, наши оперативные службы работают", - сказал Волга в эфире Первого канала.В Telegram-канале властей города со ссылкой на Волгу также сообщается, что наибольший ущерб от украинских обстрелов понесли СОТ "Волна" и яхт-клуб, находящиеся в береговой зоне. На данный момент, отмечается там, сообщений о пострадавших нет.
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запорожская область, запорожская аэс, энергодар, вооруженные силы украины
Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, Вооруженные силы Украины
15:07 16.09.2022 (обновлено: 16:20 16.09.2022)
 
Украинские войска обстреливают Энергодар

Украинские войска обстреливают Энергодар, зафиксировали 15 попаданий

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреливают жилой сектор Энергодара, зафиксировано порядка 15 попаданий по городу, несколько домов загорелись, заявил в пятницу глава города Александр Волга.
"Сегодня с 13.00 (мск) по территории города, ТЭС, атомной электростанции наносятся удары со стороны ВСУ. Где-то порядка 15 попаданий по территории города, по береговой линии в основном, по жилому сектору, где находятся дачи... Несколько домов на данный момент находятся в огне, пожар локализован, наши оперативные службы работают", - сказал Волга в эфире Первого канала.
В Telegram-канале властей города со ссылкой на Волгу также сообщается, что наибольший ущерб от украинских обстрелов понесли СОТ "Волна" и яхт-клуб, находящиеся в береговой зоне. На данный момент, отмечается там, сообщений о пострадавших нет.

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