https://ria.ru/20220916/obstrel-1817285492.html
Украинские войска обстреливают Энергодар
Украинские войска обстреливают Энергодар - РИА Новости, 16.09.2022
Украинские войска обстреливают Энергодар
Украинские войска обстреливают жилой сектор Энергодара, зафиксировано порядка 15 попаданий по городу, несколько домов загорелись, заявил в пятницу глава города... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:07
2022-09-16T15:07
2022-09-16T16:20
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреливают жилой сектор Энергодара, зафиксировано порядка 15 попаданий по городу, несколько домов загорелись, заявил в пятницу глава города Александр Волга."Сегодня с 13.00 (мск) по территории города, ТЭС, атомной электростанции наносятся удары со стороны ВСУ. Где-то порядка 15 попаданий по территории города, по береговой линии в основном, по жилому сектору, где находятся дачи... Несколько домов на данный момент находятся в огне, пожар локализован, наши оперативные службы работают", - сказал Волга в эфире Первого канала.В Telegram-канале властей города со ссылкой на Волгу также сообщается, что наибольший ущерб от украинских обстрелов понесли СОТ "Волна" и яхт-клуб, находящиеся в береговой зоне. На данный момент, отмечается там, сообщений о пострадавших нет.
https://ria.ru/20220916/zaes-1817163555.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, запорожская аэс, энергодар, вооруженные силы украины
Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, Вооруженные силы Украины
15:07 16.09.2022 (обновлено: 16:20 16.09.2022)
Украинские войска обстреливают Энергодар
Украинские войска обстреливают Энергодар, зафиксировали 15 попаданий