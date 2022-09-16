https://ria.ru/20220916/obstrel-1817285492.html

Украинские войска обстреливают Энергодар

Украинские войска обстреливают Энергодар - РИА Новости, 16.09.2022

Украинские войска обстреливают Энергодар

Украинские войска обстреливают жилой сектор Энергодара, зафиксировано порядка 15 попаданий по городу, несколько домов загорелись, заявил в пятницу глава города... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:07

2022-09-16T15:07

2022-09-16T16:20

запорожская область

запорожская аэс

энергодар

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811746257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ff9a98812b357e70b55bde68b05e71d.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреливают жилой сектор Энергодара, зафиксировано порядка 15 попаданий по городу, несколько домов загорелись, заявил в пятницу глава города Александр Волга."Сегодня с 13.00 (мск) по территории города, ТЭС, атомной электростанции наносятся удары со стороны ВСУ. Где-то порядка 15 попаданий по территории города, по береговой линии в основном, по жилому сектору, где находятся дачи... Несколько домов на данный момент находятся в огне, пожар локализован, наши оперативные службы работают", - сказал Волга в эфире Первого канала.В Telegram-канале властей города со ссылкой на Волгу также сообщается, что наибольший ущерб от украинских обстрелов понесли СОТ "Волна" и яхт-клуб, находящиеся в береговой зоне. На данный момент, отмечается там, сообщений о пострадавших нет.

https://ria.ru/20220916/zaes-1817163555.html

запорожская область

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, запорожская аэс, энергодар, вооруженные силы украины