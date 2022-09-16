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Министр соцполитики Херсонской области выжила после обстрела администрации
Министр соцполитики Херсонской области выжила после обстрела администрации - РИА Новости, 16.09.2022
Министр соцполитики Херсонской области выжила после обстрела администрации
Министр соцполитики Херсонской области Алла Бархатнова выжила после обстрела здания администрации, ее жизни ничего не угрожает, сообщила замглавы администрации... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:39
2022-09-16T12:39
2022-09-16T12:39
специальная военная операция на украине
екатерина губарева
херсонская область
происшествия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министр соцполитики Херсонской области Алла Бархатнова выжила после обстрела здания администрации, ее жизни ничего не угрожает, сообщила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.Ранее сообщалось, что в результате удара по зданию администрации Херсонской области ранена начальник департамента труда, погиб ее водитель."Моя коллега министр соцполитики Херсонской области Алла Бархатнова - жива! Ее жизни ничего не угрожает! Слава Богу!" - сообщила Губарева в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817214574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Министр соцполитики Херсонской области выжила после обстрела администрации
Министр соцполитики Херсонской области Бархатнова выжила после обстрела администрации