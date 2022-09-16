https://ria.ru/20220916/obstrel-1817215327.html

Украинские военные обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.09.2022

Украинские военные обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска примерно за 50 минут обстреляли города Донецк, Горловка, Докучаевск и поселок Зайцево в Донецкой Народной Республике, выпустив 26 снарядов и... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:24

2022-09-16T12:24

2022-09-16T12:24

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

зайцево

нато

стирол

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска примерно за 50 минут обстреляли города Донецк, Горловка, Докучаевск и поселок Зайцево в Донецкой Народной Республике, выпустив 26 снарядов и мин калибрами 155, 152 и 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Кирово – населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Изотова): выпущено 9 мин калибром 120 мм; 11.20 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Обстрел Донецка ведомство зафиксировало в 11.35, со стороны украинских войск выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району города, а Докучаевск обстреляли в 10.48, выпустив 3 снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220916/ukraina-1817214574.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

зайцево

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в мире, горловка, донецк (днр), зайцево, нато, стирол