https://ria.ru/20220916/obstrel-1817190405.html
ВСУ обстреляли центр Херсона из HIMARS
ВСУ обстреляли центр Херсона из HIMARS - РИА Новости, 16.09.2022
ВСУ обстреляли центр Херсона из HIMARS
По меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате удара ВСУ по центру Херсона американскими ракетами HIMARS, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:09
2022-09-16T11:09
2022-09-16T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 16 сен — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате удара ВСУ по центру Херсона американскими ракетами HIMARS, сообщил корреспондент РИА Новости.В районе областной администрации взорвалось не менее пяти снарядов.Как рассказала РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева, одна из ракет попала непосредственно в здание ВГА.Она уточнила, что пострадала начальник департамента труда и социальной политики Алла Бархатнова, ее водитель погиб.По словам Губаревой, в момент удара в администрации шло совещание с участием глав городских и муниципальных округов. Нападение она назвала "подлым терактом".Сейчас спасатели разбирают завалы, власти предупредили жителей о возможности повторной атаки.В конце августа ВСУ начали попытки контрнаступления на Херсонском направлении. В российском Минобороны сообщали об отражении этих атак.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220916/svo-1817156207.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия ракетного удара по центру Херсона
Удар нанесен по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет, передает корреспондент РИА Новости.
2022-09-16T11:09
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Первые кадры с места удара по Херсону
Первые кадры РИА Новости с места удара по Херсону.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины
11:09 16.09.2022 (обновлено: 21:46 16.09.2022)
ВСУ обстреляли центр Херсона из HIMARS
ВСУ обстреляли центр Херсона, упали не менее пяти ракет HIMARS