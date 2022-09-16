https://ria.ru/20220916/obstrel-1817190405.html

ВСУ обстреляли центр Херсона из HIMARS

ВСУ обстреляли центр Херсона из HIMARS - РИА Новости, 16.09.2022

ВСУ обстреляли центр Херсона из HIMARS

По меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате удара ВСУ по центру Херсона американскими ракетами HIMARS, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:09

2022-09-16T11:09

2022-09-16T21:46

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817193666_0:0:1532:862_1920x0_80_0_0_9ae7dbb074c6df3448dd1aa98b8efb98.jpg

ХЕРСОН, 16 сен — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате удара ВСУ по центру Херсона американскими ракетами HIMARS, сообщил корреспондент РИА Новости.В районе областной администрации взорвалось не менее пяти снарядов.Как рассказала РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева, одна из ракет попала непосредственно в здание ВГА.Она уточнила, что пострадала начальник департамента труда и социальной политики Алла Бархатнова, ее водитель погиб.По словам Губаревой, в момент удара в администрации шло совещание с участием глав городских и муниципальных округов. Нападение она назвала "подлым терактом".Сейчас спасатели разбирают завалы, власти предупредили жителей о возможности повторной атаки.В конце августа ВСУ начали попытки контрнаступления на Херсонском направлении. В российском Минобороны сообщали об отражении этих атак.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220916/svo-1817156207.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ракетного удара по центру Херсона Удар нанесен по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет, передает корреспондент РИА Новости. 2022-09-16T11:09 true PT0M18S

Первые кадры с места удара по Херсону Первые кадры РИА Новости с места удара по Херсону. 2022-09-16T11:09 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, херсон, вооруженные силы украины