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Индонезия не смогла купить российскую нефть из-за высокого спроса на нее
Индонезия не смогла купить российскую нефть из-за высокого спроса на нее - РИА Новости, 16.09.2022
Индонезия не смогла купить российскую нефть из-за высокого спроса на нее
Индонезия не купила российскую нефть, потому что ее нет в наличии, на нее слишком высокий спрос, сообщил в пятницу министр энергетики Индонезии Арифин Тасриф на РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:23
2022-09-16T18:23
2022-09-16T18:23
экономика
джоко видодо
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Индонезия не купила российскую нефть, потому что ее нет в наличии, на нее слишком высокий спрос, сообщил в пятницу министр энергетики Индонезии Арифин Тасриф на встрече с журналистами."Мы еще не купили ее, потому что товара просто нет в наличии", - сообщил министр в ответ на вопрос журналистов о том, на каком этапе находится процесс анонсированной ранее покупки российской нефти.Тасриф сообщил, что спрос на российскую нефть сейчас крайне высок, так как Россия продает топливо по ценам значительно ниже мировых.Скидка на российскую нефть Urals к Brent на прошлой неделе составила $20-22 за баррель. По подсчетам консалтинговой компании Rystad Energy, с марта по май этого года страны Азиатско-Тихоокеанского региона увеличили импорт российской нефти Urals в четыре с половиной раза по сравнению с 2021 годом. Крупнейшими покупателями российской нефти являются Индия и Китай.Ранее в этом месяце президент Джоко Видодо сообщил газете Financial Times, что Индонезия рассматривает возможность присоединиться к Индии и Китаю в покупке российской нефти. Этот шаг должен компенсировать растущее общественное напряжение, вызванное повышением цен на бензин в стране. Джакарта в этом месяце повысила субсидируемые цены на топливо, чтобы обуздать раздувающийся бюджет субсидий на энергию. Из-за этого цена на дизельное топливо выросла на 32%, а на бензин - на 30%. Тысячи людей в Индонезии вышли на акции протеста против этого решения. Это вызывает опасения у правящей партии страны, начавшей подготовку к президентским выборам 2024 года.
https://ria.ru/20220908/indoneziya-1815318709.html
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экономика, джоко видодо, индонезия, россия, индия, urals, brent, цены на нефть
Экономика, Джоко Видодо, Индонезия, Россия, Индия, Urals, Brent, Цены на нефть
Индонезия не смогла купить российскую нефть из-за высокого спроса на нее
Глава Минэнерго Тасриф: Индонезия не смогла купить российскую нефть из-за высокого спроса