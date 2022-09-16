https://ria.ru/20220916/neft-1817343387.html

НПЗ "Роснефти" в Германии не исключил ограничений в поставках по "Дружбе"

НПЗ "Роснефти" в Германии не исключил ограничений в поставках по "Дружбе" - РИА Новости, 16.09.2022

НПЗ "Роснефти" в Германии не исключил ограничений в поставках по "Дружбе"

Нефтеперерабатывающее предприятие PCK, расположенное в Германии и принадлежащее "Роснефти", предупредило о возможных краткосрочных ограничениях в поставках... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:59

2022-09-16T16:59

2022-09-16T22:59

экономика

германия

росток

роснефть

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БЕРЛИН, 16 сен — РИА Новости. Нефтеперерабатывающее предприятие PCK, расположенное в Германии и принадлежащее "Роснефти", предупредило о возможных краткосрочных ограничениях в поставках сырой нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщается на сайте компании.Ранее в пятницу Министерство экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что немецкое правительство передало Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, структуру "Роснефти", в доверительное управление Федеральному сетевому агентству (BNA). Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах — PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.В PCK уточнили, что сейчас часть поставок проходит через портовой город Росток."Роснефть" через немецкие дочерние компании владеет 54,17 процента этого НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH находится в городе Шведте. Такое расположение позволяет поставлять нефть марки Urals по трубопроводу "Дружба". Мощность завода составляет 11,6 миллиона тонн в год (нынешняя доля "Роснефти" в мощности завода — 6,3 миллиона тонн в год), индекс Нельсона — 9,8. Акционеры: "Роснефть" — 54,17 процента, Shell — 37,5 процента, Eni — 8,33 процента.

https://ria.ru/20220916/germaniya-1817182185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, росток, роснефть, urals, shell, eni