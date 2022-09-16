16:59 16.09.2022 (обновлено: 22:59 16.09.2022)
НПЗ "Роснефти" в Германии не исключил ограничений в поставках по "Дружбе"
НПЗ "Роснефти" в Германии не исключил ограничений в поставках по трубопроводу "Дружба"
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
БЕРЛИН, 16 сен — РИА Новости. Нефтеперерабатывающее предприятие PCK, расположенное в Германии и принадлежащее "Роснефти", предупредило о возможных краткосрочных ограничениях в поставках сырой нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщается на сайте компании.
Ранее в пятницу Министерство экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что немецкое правительство передало Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, структуру "Роснефти", в доверительное управление Федеральному сетевому агентству (BNA). Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах — PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.
В PCK уточнили, что сейчас часть поставок проходит через портовой город Росток.
"Доверительное управление Rosneft Deutschland не означает, что PCK находится под доверительным управлением. <...> Мы по-прежнему сосредоточены на безопасной и надежной работе нефтеперерабатывающего завода", — пояснили в компании.
"Роснефть" через немецкие дочерние компании владеет 54,17 процента этого НПЗ.
Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH находится в городе Шведте. Такое расположение позволяет поставлять нефть марки Urals по трубопроводу "Дружба". Мощность завода составляет 11,6 миллиона тонн в год (нынешняя доля "Роснефти" в мощности завода — 6,3 миллиона тонн в год), индекс Нельсона — 9,8. Акционеры: "Роснефть" — 54,17 процента, Shell — 37,5 процента, Eni — 8,33 процента.