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НПЗ "Роснефти" в Германии не исключил ограничений в поставках по "Дружбе" - РИА Новости, 16.09.2022
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НПЗ "Роснефти" в Германии не исключил ограничений в поставках по "Дружбе"
НПЗ "Роснефти" в Германии не исключил ограничений в поставках по "Дружбе" - РИА Новости, 16.09.2022
НПЗ "Роснефти" в Германии не исключил ограничений в поставках по "Дружбе"
Нефтеперерабатывающее предприятие PCK, расположенное в Германии и принадлежащее "Роснефти", предупредило о возможных краткосрочных ограничениях в поставках... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:59
2022-09-16T22:59
экономика
германия
росток
роснефть
urals
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БЕРЛИН, 16 сен — РИА Новости. Нефтеперерабатывающее предприятие PCK, расположенное в Германии и принадлежащее "Роснефти", предупредило о возможных краткосрочных ограничениях в поставках сырой нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщается на сайте компании.Ранее в пятницу Министерство экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что немецкое правительство передало Rosneft Deutschland и RN Refining &amp; Marketing, структуру "Роснефти", в доверительное управление Федеральному сетевому агентству (BNA). Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах — PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.В PCK уточнили, что сейчас часть поставок проходит через портовой город Росток."Роснефть" через немецкие дочерние компании владеет 54,17 процента этого НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH находится в городе Шведте. Такое расположение позволяет поставлять нефть марки Urals по трубопроводу "Дружба". Мощность завода составляет 11,6 миллиона тонн в год (нынешняя доля "Роснефти" в мощности завода — 6,3 миллиона тонн в год), индекс Нельсона — 9,8. Акционеры: "Роснефть" — 54,17 процента, Shell — 37,5 процента, Eni — 8,33 процента.
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экономика, германия, росток, роснефть, urals, shell, eni
Экономика, Германия, Росток, Роснефть, Urals, Shell, Eni
16:59 16.09.2022 (обновлено: 22:59 16.09.2022)
 
НПЗ "Роснефти" в Германии не исключил ограничений в поставках по "Дружбе"

НПЗ "Роснефти" в Германии не исключил ограничений в поставках по трубопроводу "Дружба"

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 сен — РИА Новости. Нефтеперерабатывающее предприятие PCK, расположенное в Германии и принадлежащее "Роснефти", предупредило о возможных краткосрочных ограничениях в поставках сырой нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщается на сайте компании.
Ранее в пятницу Министерство экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что немецкое правительство передало Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, структуру "Роснефти", в доверительное управление Федеральному сетевому агентству (BNA). Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах — PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.
В PCK уточнили, что сейчас часть поставок проходит через портовой город Росток.

"Доверительное управление Rosneft Deutschland не означает, что PCK находится под доверительным управлением. <...> Мы по-прежнему сосредоточены на безопасной и надежной работе нефтеперерабатывающего завода", — пояснили в компании.

"Роснефть" через немецкие дочерние компании владеет 54,17 процента этого НПЗ.
Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH находится в городе Шведте. Такое расположение позволяет поставлять нефть марки Urals по трубопроводу "Дружба". Мощность завода составляет 11,6 миллиона тонн в год (нынешняя доля "Роснефти" в мощности завода — 6,3 миллиона тонн в год), индекс Нельсона — 9,8. Акционеры: "Роснефть" — 54,17 процента, Shell — 37,5 процента, Eni — 8,33 процента.
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