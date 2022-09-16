https://ria.ru/20220916/natsizm-1817299645.html

В РВИО призвали говорить об истоках украинского нацизма в школах

В РВИО призвали говорить об истоках украинского нацизма в школах - РИА Новости, 16.09.2022

В РВИО призвали говорить об истоках украинского нацизма в школах

Рассказ об истоках современного украинского неонацизма и о героической борьбе с ним надо включить в школьную программу в России, считает научный директор... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:38

2022-09-16T15:38

2022-09-16T15:38

россия

украина

москва

российское военно-историческое общество (рвио)

организация украинских националистов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

армен гаспарян

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Рассказ об истоках современного украинского неонацизма и о героической борьбе с ним надо включить в школьную программу в России, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Он выступил в пятницу в Москве на презентации выпущенного РВИО сборника "Черная книга. Зверства бандеровцев", в котором рассказывается, какие лютые способы использовали украинские националисты, убивая людей в годы Великой Отечественной войны и после нее, и которые сейчас используют тамошние неонацисты. В основу сборника легли материалы Центрального архива министерства обороны РФ и Центрального архива ФСБ России. Многие документы впервые будут представлены широкой общественности."Мы должны учителей сегодня снабдить достоверным материалом, чтобы они смогли рассказывать историю правдиво. Мы со своей стороны можем это сделать, (помочь) создать специальный урок, посвященный истокам кровавых событий, которые сегодня происходят на Украине, рассказать, кто виновен в этом и что защищают наши воины, героически воющие сейчас, что они защищают в том числе школьников", - сказал Мягков.Он поддержал озвученную на презентации идею создания художественного фильма о том, как сотрудники органов государственной безопасности СССР, жертвуя собой, героически ликвидировали бандеровское подполье на Западе Украины в годы Великой Отечественной войны и после нее."Сколько погибло сотрудников спецорганов, бойцов НКВД-НКГБ, потом МГБ, министерства государственной безопасности, которые "вычисляли" бандеровцев по схронам, - тысячи и тысячи. И мы должны ставить им памятники, писать книги о них. Конечно же, выпускать фильмы, и документальные и художественные, потому что на этом воспитывается наше молодое поколение", - добавил научный директор РВИО.Выход сборника о зверствах бандеровцев – чрезвычайно важное событие, которое поможет российскому обществу понять, каковы истоки современного украинского неонацизма, отметил публицист, член научного совета РВИО Армен Гаспарян."Во многом получилось так, что ОУН* посредством советского кинематографа представлялась карикатурным явлением: обязательно потертая кепка, телогрейка, бутылка горилки, заткнутая кукурузным початком, бегающие глазки. Это ничего общего не имело с той людобойской практикой "крестосева", которую демонстрировала Организация украинских националистов", - отметил Гаспарян.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220912/uchebniki-1816206065.html

https://ria.ru/20220720/ukraina-1803801012.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, москва, российское военно-историческое общество (рвио), организация украинских националистов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), армен гаспарян