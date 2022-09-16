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В Симферополе разыскивают вандалов, испортивших мурал с Путиным

В Симферополе разыскивают вандалов, испортивших мурал с Путиным - РИА Новости, 16.09.2022

В Симферополе разыскивают вандалов, испортивших мурал с Путиным

Вандалы испортили краской изображение президента Путина на стене в центре Симферополя, идет их поиск, сообщили журналистам в ГУМВД республики Крым. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T21:42

2022-09-16T21:42

2022-09-16T21:42

происшествия

симферополь

россия

владимир путин

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Вандалы испортили краской изображение президента Путина на стене в центре Симферополя, идет их поиск, сообщили журналистам в ГУМВД республики Крым.Ранее в пятницу в администрации Симферополя сообщили о том, что большое изображение солдата в поддержку вооруженных сил РФ на стене главпочтамта было испорчено краской, полиция разыскивает вандалов."Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в МВД.Полицией опрашиваются очевидцы, изъяты записи с камер видеонаблюдения, в настоящее время они изучаются для установления и задержания причастных лиц, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220909/zaderzhanie-1815584608.html

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республика крым

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происшествия, симферополь, россия, владимир путин, республика крым