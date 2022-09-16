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В Симферополе разыскивают вандалов, испортивших мурал с Путиным - РИА Новости, 16.09.2022
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В Симферополе разыскивают вандалов, испортивших мурал с Путиным
В Симферополе разыскивают вандалов, испортивших мурал с Путиным - РИА Новости, 16.09.2022
В Симферополе разыскивают вандалов, испортивших мурал с Путиным
Вандалы испортили краской изображение президента Путина на стене в центре Симферополя, идет их поиск, сообщили журналистам в ГУМВД республики Крым. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T21:42
2022-09-16T21:42
происшествия
симферополь
россия
владимир путин
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Вандалы испортили краской изображение президента Путина на стене в центре Симферополя, идет их поиск, сообщили журналистам в ГУМВД республики Крым.Ранее в пятницу в администрации Симферополя сообщили о том, что большое изображение солдата в поддержку вооруженных сил РФ на стене главпочтамта было испорчено краской, полиция разыскивает вандалов."Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в МВД.Полицией опрашиваются очевидцы, изъяты записи с камер видеонаблюдения, в настоящее время они изучаются для установления и задержания причастных лиц, сообщили в пресс-службе.
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происшествия, симферополь, россия, владимир путин, республика крым
Происшествия, Симферополь, Россия, Владимир Путин, Республика Крым
21:42 16.09.2022
 
В Симферополе разыскивают вандалов, испортивших мурал с Путиным

Полиция разыскивает испортивших краской мурал с Путиным в центре Симферополя

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Вандалы испортили краской изображение президента Путина на стене в центре Симферополя, идет их поиск, сообщили журналистам в ГУМВД республики Крым.
Ранее в пятницу в администрации Симферополя сообщили о том, что большое изображение солдата в поддержку вооруженных сил РФ на стене главпочтамта было испорчено краской, полиция разыскивает вандалов.
"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в МВД.
Полицией опрашиваются очевидцы, изъяты записи с камер видеонаблюдения, в настоящее время они изучаются для установления и задержания причастных лиц, сообщили в пресс-службе.

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