https://ria.ru/20220916/msp-1817174923.html

Корпорация МСП оказала поддержку проекту по строительству ФАПов в ДФО

Корпорация МСП оказала поддержку проекту по строительству ФАПов в ДФО - РИА Новости, 16.09.2022

Корпорация МСП оказала поддержку проекту по строительству ФАПов в ДФО

Корпорация МСП предоставила финансовые гарантии компании "КД Восток", специализирующейся на строительстве различного типа объектов, ремонте и обслуживании... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:00

2022-09-16T10:00

2022-09-16T10:47

корпорация мсп

мсп банк

экономика

александр исаевич

хабаровский край

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила финансовые гарантии компании "КД Восток", специализирующейся на строительстве различного типа объектов, ремонте и обслуживании автомобильных дорог, под полученный кредит в размере 80 миллионов рублей на строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах Федоровка и Восход в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба КМСП."Финансирование предоставлено под гарантию Корпорации МСП на сумму 40 миллионов рублей и поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края на сумму 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы корпорации.Кредитные средства направлены на приобретение материалов и проведение строительных работ. Для реализации проекта уже созданы 30 новых рабочих мест. Строительные работы планируется завершить в 2022 году.Каждый ФАП будет рассчитан на 25 посещений в смену. ФАПы и амбулатории в Хабаровском крае строят в рамках национального проекта "Здравоохранение" программы модернизации первичного звена здравоохранения."Корпорация МСП предоставляет предпринимателям широкий спектр мер поддержки, который повышает доступ бизнеса к финансированию проектов. Такие меры позволяют решать различные задачи, в том числе обладающие социальным значением для региона. Все инструменты для обеспечения текущий деятельности и развития бизнеса мы развиваем и модернизируем в тесном контакте с предпринимателями, при широкой обратной связи. Такой подход обеспечивает актуальность и востребованность предоставляемых Корпорацией мер поддержки", – заявил генеральный директор Корпорации Александр Исаевич."Потребность в финансировании возникла в связи с отсутствием авансирования по контрактам на начальных этапах строительства. При поддержке Корпорации и гарантийного фонда 75% от суммы кредита было обеспечено залогом, что позволило получить финансирование в необходимом объеме и на привлекательных условиях", – отметил генеральный директор "КД Восток" Данил Григорьев, слова которого цитирует пресс-служба КМСП.Он отметил, что ранее в Федоровке и Восходе не было фельдшерско-акушерских пунктов, и жителям приходилось ездить в ближайшие населенные пункты за получением первичной медицинской помощи. В настоящее время проведены все необходимые подготовительные работы на строительных площадках.

https://ria.ru/20220906/vtb-1814754757.html

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хабаровский край

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

корпорация мсп, мсп банк, экономика, александр исаевич, хабаровский край