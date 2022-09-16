https://ria.ru/20220916/msp-1817174923.html
Корпорация МСП оказала поддержку проекту по строительству ФАПов в ДФО
Корпорация МСП оказала поддержку проекту по строительству ФАПов в ДФО - РИА Новости, 16.09.2022
Корпорация МСП оказала поддержку проекту по строительству ФАПов в ДФО
Корпорация МСП предоставила финансовые гарантии компании "КД Восток", специализирующейся на строительстве различного типа объектов, ремонте и обслуживании... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:00
2022-09-16T10:00
2022-09-16T10:47
корпорация мсп
мсп банк
экономика
александр исаевич
хабаровский край
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила финансовые гарантии компании "КД Восток", специализирующейся на строительстве различного типа объектов, ремонте и обслуживании автомобильных дорог, под полученный кредит в размере 80 миллионов рублей на строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах Федоровка и Восход в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба КМСП."Финансирование предоставлено под гарантию Корпорации МСП на сумму 40 миллионов рублей и поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края на сумму 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы корпорации.Кредитные средства направлены на приобретение материалов и проведение строительных работ. Для реализации проекта уже созданы 30 новых рабочих мест. Строительные работы планируется завершить в 2022 году.Каждый ФАП будет рассчитан на 25 посещений в смену. ФАПы и амбулатории в Хабаровском крае строят в рамках национального проекта "Здравоохранение" программы модернизации первичного звена здравоохранения."Корпорация МСП предоставляет предпринимателям широкий спектр мер поддержки, который повышает доступ бизнеса к финансированию проектов. Такие меры позволяют решать различные задачи, в том числе обладающие социальным значением для региона. Все инструменты для обеспечения текущий деятельности и развития бизнеса мы развиваем и модернизируем в тесном контакте с предпринимателями, при широкой обратной связи. Такой подход обеспечивает актуальность и востребованность предоставляемых Корпорацией мер поддержки", – заявил генеральный директор Корпорации Александр Исаевич."Потребность в финансировании возникла в связи с отсутствием авансирования по контрактам на начальных этапах строительства. При поддержке Корпорации и гарантийного фонда 75% от суммы кредита было обеспечено залогом, что позволило получить финансирование в необходимом объеме и на привлекательных условиях", – отметил генеральный директор "КД Восток" Данил Григорьев, слова которого цитирует пресс-служба КМСП.Он отметил, что ранее в Федоровке и Восходе не было фельдшерско-акушерских пунктов, и жителям приходилось ездить в ближайшие населенные пункты за получением первичной медицинской помощи. В настоящее время проведены все необходимые подготовительные работы на строительных площадках.
https://ria.ru/20220906/vtb-1814754757.html
https://ria.ru/20220909/soglasheniya-1815588495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, мсп банк, экономика, александр исаевич, хабаровский край
Корпорация МСП, МСП Банк, Экономика, Александр Исаевич, Хабаровский край
10:00 16.09.2022 (обновлено: 10:47 16.09.2022)
Корпорация МСП оказала поддержку проекту по строительству ФАПов в ДФО
Корпорация МСП предоставила финансовые гарантии проекту по строительству ФАПов в ДФО
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила финансовые гарантии компании "КД Восток", специализирующейся на строительстве различного типа объектов, ремонте и обслуживании автомобильных дорог, под полученный кредит в размере 80 миллионов рублей на строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах Федоровка и Восход в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба КМСП.
"Финансирование предоставлено под гарантию Корпорации МСП на сумму 40 миллионов рублей и поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края на сумму 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы корпорации.
Кредитные средства направлены на приобретение материалов и проведение строительных работ. Для реализации проекта уже созданы 30 новых рабочих мест. Строительные работы планируется завершить в 2022 году.
Каждый ФАП будет рассчитан на 25 посещений в смену. ФАПы и амбулатории в Хабаровском крае строят в рамках национального проекта "Здравоохранение" программы модернизации первичного звена здравоохранения.
"Корпорация МСП предоставляет предпринимателям широкий спектр мер поддержки, который повышает доступ бизнеса к финансированию проектов. Такие меры позволяют решать различные задачи, в том числе обладающие социальным значением для региона. Все инструменты для обеспечения текущий деятельности и развития бизнеса мы развиваем и модернизируем в тесном контакте с предпринимателями, при широкой обратной связи. Такой подход обеспечивает актуальность и востребованность предоставляемых Корпорацией мер поддержки", – заявил генеральный директор Корпорации Александр Исаевич
.
"Потребность в финансировании возникла в связи с отсутствием авансирования по контрактам на начальных этапах строительства. При поддержке Корпорации и гарантийного фонда 75% от суммы кредита было обеспечено залогом, что позволило получить финансирование в необходимом объеме и на привлекательных условиях", – отметил генеральный директор "КД Восток" Данил Григорьев, слова которого цитирует пресс-служба КМСП.
Он отметил, что ранее в Федоровке и Восходе не было фельдшерско-акушерских пунктов, и жителям приходилось ездить в ближайшие населенные пункты за получением первичной медицинской помощи. В настоящее время проведены все необходимые подготовительные работы на строительных площадках.