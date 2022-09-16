https://ria.ru/20220916/moshennik-1817197688.html
Телефонный мошенник попался на случайном звонке в красноярскую полицию
Телефонный мошенник попался на случайном звонке в красноярскую полицию - РИА Новости, 16.09.2022
Телефонный мошенник попался на случайном звонке в красноярскую полицию
Телефонные мошенники случайно набрали номер пресс-службы полиции Красноярска и сами попались на уловку полицейских, сообщает пресс-служба краевого главка ГУМВД... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:35
2022-09-16T11:35
2022-09-16T11:35
происшествия
ирина волк
россия
красноярск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. Телефонные мошенники случайно набрали номер пресс-службы полиции Красноярска и сами попались на уловку полицейских, сообщает пресс-служба краевого главка ГУМВД со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.По ее данным, в рабочее время в пресс-службу МУ МВД России "Красноярское" позвонила неизвестная и представилась внучкой поднявшей трубку сотруднице. Плача, она сообщила, что стала виновницей ДТП - и чтобы избежать уголовной ответственности, ей требуется крупная сумма. Капитан внутренней службы сразу поняла, что разговаривает с мошенницей. О звонке сообщили в уголовный розыск и продолжили, подыгрывая, разговор с аферистами. После мнимой "внучки" трубку взял "следователь", после чего собеседники договорились о передаче 300 тысяч рублей."За деньгами по указанному адресу приехал курьер, которого уже ждали оперативные сотрудники. 19-летний молодой человек задержан, он дал признательные показания. Полицейские выяснили, что в этот день юноша уже посетил двух местных жительниц 94 и 85 лет, которые передали ему 200 тысяч рублей. По предварительным данным, деньги красноярец перевел соучастникам, оставив себе небольшую часть", - сказала Волк. По ее данным, в настоящее время задержанный арестован. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество и мошенничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ).
https://ria.ru/20220810/moshenniki-1808520504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ирина волк, россия, красноярск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ирина Волк, Россия, Красноярск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Телефонный мошенник попался на случайном звонке в красноярскую полицию
В Красноярске задержали телефонного мошенника, случайно позвонившего в отделение полиции
КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости.
Телефонные мошенники случайно набрали номер пресс-службы полиции Красноярска и сами попались на уловку полицейских, сообщает пресс-служба краевого главка ГУМВД со ссылкой
на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
По ее данным, в рабочее время в пресс-службу МУ МВД России "Красноярское" позвонила неизвестная и представилась внучкой поднявшей трубку сотруднице. Плача, она сообщила, что стала виновницей ДТП - и чтобы избежать уголовной ответственности, ей требуется крупная сумма. Капитан внутренней службы сразу поняла, что разговаривает с мошенницей. О звонке сообщили в уголовный розыск и продолжили, подыгрывая, разговор с аферистами. После мнимой "внучки" трубку взял "следователь", после чего собеседники договорились о передаче 300 тысяч рублей.
"За деньгами по указанному адресу приехал курьер, которого уже ждали оперативные сотрудники. 19-летний молодой человек задержан, он дал признательные показания. Полицейские выяснили, что в этот день юноша уже посетил двух местных жительниц 94 и 85 лет, которые передали ему 200 тысяч рублей. По предварительным данным, деньги красноярец перевел соучастникам, оставив себе небольшую часть", - сказала Волк. По ее данным, в настоящее время задержанный арестован. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество и мошенничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ).