https://ria.ru/20220916/moshennik-1817197688.html

Телефонный мошенник попался на случайном звонке в красноярскую полицию

Телефонный мошенник попался на случайном звонке в красноярскую полицию - РИА Новости, 16.09.2022

Телефонный мошенник попался на случайном звонке в красноярскую полицию

Телефонные мошенники случайно набрали номер пресс-службы полиции Красноярска и сами попались на уловку полицейских, сообщает пресс-служба краевого главка ГУМВД... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:35

2022-09-16T11:35

2022-09-16T11:35

происшествия

ирина волк

россия

красноярск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. Телефонные мошенники случайно набрали номер пресс-службы полиции Красноярска и сами попались на уловку полицейских, сообщает пресс-служба краевого главка ГУМВД со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.По ее данным, в рабочее время в пресс-службу МУ МВД России "Красноярское" позвонила неизвестная и представилась внучкой поднявшей трубку сотруднице. Плача, она сообщила, что стала виновницей ДТП - и чтобы избежать уголовной ответственности, ей требуется крупная сумма. Капитан внутренней службы сразу поняла, что разговаривает с мошенницей. О звонке сообщили в уголовный розыск и продолжили, подыгрывая, разговор с аферистами. После мнимой "внучки" трубку взял "следователь", после чего собеседники договорились о передаче 300 тысяч рублей."За деньгами по указанному адресу приехал курьер, которого уже ждали оперативные сотрудники. 19-летний молодой человек задержан, он дал признательные показания. Полицейские выяснили, что в этот день юноша уже посетил двух местных жительниц 94 и 85 лет, которые передали ему 200 тысяч рублей. По предварительным данным, деньги красноярец перевел соучастникам, оставив себе небольшую часть", - сказала Волк. По ее данным, в настоящее время задержанный арестован. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество и мошенничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ).

https://ria.ru/20220810/moshenniki-1808520504.html

россия

красноярск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ирина волк, россия, красноярск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)