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В ЦБ сообщили о работе по расширению приема карт "Мир" за рубежом
В ЦБ сообщили о работе по расширению приема карт "Мир" за рубежом - РИА Новости, 16.09.2022
В ЦБ сообщили о работе по расширению приема карт "Мир" за рубежом
ЦБ РФ работает с регуляторами многих стран по расширению приема карт "Мир", но есть трудности из-за санкций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:50
2022-09-16T15:50
2022-09-16T15:50
экономика
технологии
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ЦБ РФ работает с регуляторами многих стран по расширению приема карт "Мир", но есть трудности из-за санкций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Мы работаем со многими регуляторами, со многими странами, чтобы расширить географию приема карты "Мир". Но, конечно, сталкиваемся со сложностями, вы упоминали и Турцию, когда банки в этих странах, естественно, пытаются минимизировать санкционные риски для себя, риски вторичных санкций, и такие отказы бывают, особенно по картам, выпускаемым санкционными банками", - заявила она.Платежная система "Мир" на этой неделе сообщила, что отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам находящихся под санкциями российских банков и осуществляет мониторинг ситуации. Однако в целом карты работают в стране штатно.В четверг был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее в пятницу сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом.
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РИА Новости
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экономика, технологии, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ сообщили о работе по расширению приема карт "Мир" за рубежом
Набиуллина: ЦБ работает над расширением приема карт "Мир", но есть трудности из-за санкций
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ЦБ РФ работает с регуляторами многих стран по расширению приема карт "Мир", но есть трудности из-за санкций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Мы работаем со многими регуляторами, со многими странами, чтобы расширить географию приема карты "Мир". Но, конечно, сталкиваемся со сложностями, вы упоминали и Турцию, когда банки в этих странах, естественно, пытаются минимизировать санкционные риски для себя, риски вторичных санкций, и такие отказы бывают, особенно по картам, выпускаемым санкционными банками", - заявила она.
Платежная система "Мир" на этой неделе сообщила, что отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам находящихся под санкциями российских банков и осуществляет мониторинг ситуации. Однако в целом карты работают в стране штатно.
В четверг был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее в пятницу сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом.