https://ria.ru/20220916/mir-1817305072.html

В ЦБ сообщили о работе по расширению приема карт "Мир" за рубежом

В ЦБ сообщили о работе по расширению приема карт "Мир" за рубежом - РИА Новости, 16.09.2022

В ЦБ сообщили о работе по расширению приема карт "Мир" за рубежом

ЦБ РФ работает с регуляторами многих стран по расширению приема карт "Мир", но есть трудности из-за санкций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:50

2022-09-16T15:50

2022-09-16T15:50

экономика

технологии

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ЦБ РФ работает с регуляторами многих стран по расширению приема карт "Мир", но есть трудности из-за санкций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Мы работаем со многими регуляторами, со многими странами, чтобы расширить географию приема карты "Мир". Но, конечно, сталкиваемся со сложностями, вы упоминали и Турцию, когда банки в этих странах, естественно, пытаются минимизировать санкционные риски для себя, риски вторичных санкций, и такие отказы бывают, особенно по картам, выпускаемым санкционными банками", - заявила она.Платежная система "Мир" на этой неделе сообщила, что отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам находящихся под санкциями российских банков и осуществляет мониторинг ситуации. Однако в целом карты работают в стране штатно.В четверг был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее в пятницу сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом.

https://ria.ru/20220916/mir-1817169554.html

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экономика, технологии, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)