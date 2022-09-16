https://ria.ru/20220916/minoborony-1817236111.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1965 украинских беспилотников

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1965 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.09.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1965 украинских беспилотников

С начала спецоперации уничтожены 1965 украинских беспилотников, следует из сводки министерства обороны РФ. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:20

2022-09-16T13:20

2022-09-16T14:10

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. С начала спецоперации уничтожены 1965 украинских беспилотников, следует из сводки министерства обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1965 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе.Кроме того, уничтожены 4940 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3392 орудия полевой артиллерии и миномета, более 5,6 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220916/ukraina-1817231738.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, безопасность