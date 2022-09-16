Рейтинг@Mail.ru
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1965 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/minoborony-1817236111.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1965 украинских беспилотников
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1965 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.09.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1965 украинских беспилотников
С начала спецоперации уничтожены 1965 украинских беспилотников, следует из сводки министерства обороны РФ. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:20
2022-09-16T14:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784376315_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_b4c4326446c8fcbbf1b96425e6c19ac9.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. С начала спецоперации уничтожены 1965 украинских беспилотников, следует из сводки министерства обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1965 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе.Кроме того, уничтожены 4940 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3392 орудия полевой артиллерии и миномета, более 5,6 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817231738.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784376315_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_e4d6a1fd120e22168af58d2f12ec370e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
13:20 16.09.2022 (обновлено: 14:10 16.09.2022)
 
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1965 украинских беспилотников

Российские силы с начала спецоперации уничтожили 1965 украинских беспилотников

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии
Военнослужащий Росгвардии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. С начала спецоперации уничтожены 1965 украинских беспилотников, следует из сводки министерства обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1965 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе.
Кроме того, уничтожены 4940 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3392 орудия полевой артиллерии и миномета, более 5,6 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.

Читайте также:

 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала