https://ria.ru/20220916/minoborony-1817236111.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1965 украинских беспилотников
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1965 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.09.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1965 украинских беспилотников
С начала спецоперации уничтожены 1965 украинских беспилотников, следует из сводки министерства обороны РФ. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:20
2022-09-16T13:20
2022-09-16T14:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. С начала спецоперации уничтожены 1965 украинских беспилотников, следует из сводки министерства обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1965 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе.Кроме того, уничтожены 4940 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3392 орудия полевой артиллерии и миномета, более 5,6 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817231738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
13:20 16.09.2022 (обновлено: 14:10 16.09.2022)
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1965 украинских беспилотников
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 1965 украинских беспилотников