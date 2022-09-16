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Гаутам Адани стал вторым богатейшим человеком мира, обогнав Джеффа Безоса - РИА Новости, 16.09.2022
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Гаутам Адани стал вторым богатейшим человеком мира, обогнав Джеффа Безоса
Гаутам Адани стал вторым богатейшим человеком мира, обогнав Джеффа Безоса - РИА Новости, 16.09.2022
Гаутам Адани стал вторым богатейшим человеком мира, обогнав Джеффа Безоса
Индийский мультимиллиардер Гаутам Адани обогнал Джеффа Безоса в списке богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index и занял в нем вторую строчку, сообщает РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T23:50
2022-09-16T23:50
экономика
джефф безос
сша
азия
илон маск
индия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Индийский мультимиллиардер Гаутам Адани обогнал Джеффа Безоса в списке богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index и занял в нем вторую строчку, сообщает агентство Блумберг."Гаутам Адани, индийский магнат, который в этом году с бешеной скоростью поднимался по рейтингу богатства, обогнал Джеффа Безоса и стал вторым самым богатым человеком в мире", - пишет агентство.Блумберг отмечает, что Адани начал год с 14 строчки в индексе миллиардеров, но приумножил свое состояние до 146,9 миллиарда долларов и сейчас уступает только Илону Маску, чьи активы оцениваются в 260 миллиардов долларов. По данным агентства, акции флагманской компании Адани Adani Enterprises Ltd. выросли до рекордного уровня на этой неделе, а акции некоторых компаний его группы выросли более чем на 1000% с 2020 года.В то же время состояние Джеффа Безоса, по данным Блумберг, сократилось до 145,8 миллиарда долларов на падении акций технологических компаний США.Блумберг пишет, что Гаутам Адани стал первым человеком из Азии, который смог дойти до таких высоких "эшелонов богатства", в которых традиционно доминируют американские технологические магнаты.Агентство замечает, что конгломерат, построенный Адани, занимает лидирующее положение в важнейших отраслях индийской экономики. Под его контролем находятся крупнейший в стране оператор морских и воздушных перевозок, крупнейший поставщик газа в города, а также крупнейшая компания по добыче угля. По словам Блумберга, сейчас конгломерат стремится стать крупнейшим в мире производителем возобновляемой энергии.
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экономика, джефф безос, сша, азия, илон маск, индия
Экономика, Джефф Безос, США, Азия, Илон Маск, Индия
23:50 16.09.2022
 
Гаутам Адани стал вторым богатейшим человеком мира, обогнав Джеффа Безоса

Индийский мультимиллиардер Гаутам Адани обогнал Джеффа Безоса в рейтинге богачей BBI

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГенеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Индийский мультимиллиардер Гаутам Адани обогнал Джеффа Безоса в списке богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index и занял в нем вторую строчку, сообщает агентство Блумберг.
"Гаутам Адани, индийский магнат, который в этом году с бешеной скоростью поднимался по рейтингу богатства, обогнал Джеффа Безоса и стал вторым самым богатым человеком в мире", - пишет агентство.
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Блумберг отмечает, что Адани начал год с 14 строчки в индексе миллиардеров, но приумножил свое состояние до 146,9 миллиарда долларов и сейчас уступает только Илону Маску, чьи активы оцениваются в 260 миллиардов долларов. По данным агентства, акции флагманской компании Адани Adani Enterprises Ltd. выросли до рекордного уровня на этой неделе, а акции некоторых компаний его группы выросли более чем на 1000% с 2020 года.
В то же время состояние Джеффа Безоса, по данным Блумберг, сократилось до 145,8 миллиарда долларов на падении акций технологических компаний США.
Блумберг пишет, что Гаутам Адани стал первым человеком из Азии, который смог дойти до таких высоких "эшелонов богатства", в которых традиционно доминируют американские технологические магнаты.
Агентство замечает, что конгломерат, построенный Адани, занимает лидирующее положение в важнейших отраслях индийской экономики. Под его контролем находятся крупнейший в стране оператор морских и воздушных перевозок, крупнейший поставщик газа в города, а также крупнейшая компания по добыче угля. По словам Блумберга, сейчас конгломерат стремится стать крупнейшим в мире производителем возобновляемой энергии.
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