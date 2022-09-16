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Президент Мексики обвинил Запад в усугублении конфликта на Украине - РИА Новости, 16.09.2022
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Президент Мексики обвинил Запад в усугублении конфликта на Украине
Президент Мексики обвинил Запад в усугублении конфликта на Украине - РИА Новости, 16.09.2022
Президент Мексики обвинил Запад в усугублении конфликта на Украине
Группы влияния, производители оружия, страны НАТО и мировые державы, которые ищут в конфликте на Украине способы удовлетворить свои интересы, усугубляют его и... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T21:00
2022-09-16T23:38
в мире
андрес мануэль лопес обрадор
украина
мексика
россия
оон
нато
папа римский
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МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Группы влияния, производители оружия, страны НАТО и мировые державы, которые ищут в конфликте на Украине способы удовлетворить свои интересы, усугубляют его и причиняют дополнительные страдания как его жертвам, так и населению всего мира, заявил в ходе парада по случаю дня независимости Мексики президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор."Группы интересов, занимающие государственные или экономические позиции, прилагают все усилия, чтобы привести политику к вооруженному конфликту. И однажды допустив эту ошибку, вместо того, чтобы исправить, они предпочитают ее усугубить, не заботясь о страданиях, которые они причиняют человечеству, или об ущербе, который они наносят стабильности наций и благополучию обществ. Так зародилась война России и Украины. Последующие принятые санкции и массовые поставки оружия в атакованную страну способствовали продолжающемуся противостоянию и стали дополнительной дозой иррациональности", - заявил Лопес Обрадор, выступая на площади перед Национальным дворцом.По словам политика, ООН и ведущие державы пренебрегли своей обязанностью содействовать мирному диалогу - в этом отношении не сделано почти ничего."Еще более предосудительным является поведение великих держав, которые явно или молчаливо позиционируют себя в конфликте только для того, чтобы служить своим гегемонистским интересам. Вот почему нельзя избежать подозрения, извращенного и невероятного, что эта война, как и многие другие, вдохновляется интересами военной промышленности", - добавил президент Мексики.Лопес Обрадор в своей речи задался вопросом, почему с одной стороны правительства стран-членов НАТО в критический момент отказали Украине во вступлении в эту организацию, а с другой - начали массово поставлять ей оружие и ввели торговые санкции против России."Эти меры только усугубили конфликт, причинили больше страданий жертвам, их семьям и беженцам, усугубили нехватку продовольствия и энергии и способствовали мировой инфляции", - сказал Лопес Обрадор.Политик рассказал, что в ближайшие дни на заседании Генеральной ассамблеи ООН глава мексиканского МИД Марсело Эбрард представит предложение о срочном поиске решения для прекращения боевых действий на Украине и установления всеобщего перемирия не менее чем на 5 лет. В правительстве Мексики предлагают создать комитет мира, в который при их согласии вошли бы премьер Индии, Папа Римский и генсек ООН."Миротворческая миссия должна добиваться немедленного прекращения боевых действий на Украине, начала прямых переговоров с президентом Украины (Владимиром – ред.) Зеленским и президентом России (Владимиром – ред.) Путиным. Кроме того, этот комитет, по нашему предложению, должен также добиться многонационального соглашения о согласии на перемирие сроком не менее 5 лет, одобренное единогласно в Совете Безопасности ООН и предполагающее немедленное прекращение военных действий и провокаций, а также ядерных и ракетных испытаний", - пояснил Лопес Обрадор.По мнению мексиканского лидера, план Мексики поможет создать атмосферу мира и спокойствия, и позволит правительствам направить усилия на решение разрушительных проблем бедности, здоровья и насилия, которые одинаковы на всех континентах.
https://ria.ru/20220827/meksika-1812458684.html
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в мире, андрес мануэль лопес обрадор, украина, мексика, россия, оон, нато, папа римский
В мире, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Украина, Мексика, Россия, ООН, НАТО, Папа Римский
21:00 16.09.2022 (обновлено: 23:38 16.09.2022)
 
Президент Мексики обвинил Запад в усугублении конфликта на Украине

Президент Мексики Обрадор обвинил страны Запада в усугублении конфликта на Украине

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
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МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Группы влияния, производители оружия, страны НАТО и мировые державы, которые ищут в конфликте на Украине способы удовлетворить свои интересы, усугубляют его и причиняют дополнительные страдания как его жертвам, так и населению всего мира, заявил в ходе парада по случаю дня независимости Мексики президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Группы интересов, занимающие государственные или экономические позиции, прилагают все усилия, чтобы привести политику к вооруженному конфликту. И однажды допустив эту ошибку, вместо того, чтобы исправить, они предпочитают ее усугубить, не заботясь о страданиях, которые они причиняют человечеству, или об ущербе, который они наносят стабильности наций и благополучию обществ. Так зародилась война России и Украины. Последующие принятые санкции и массовые поставки оружия в атакованную страну способствовали продолжающемуся противостоянию и стали дополнительной дозой иррациональности", - заявил Лопес Обрадор, выступая на площади перед Национальным дворцом.
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По словам политика, ООН и ведущие державы пренебрегли своей обязанностью содействовать мирному диалогу - в этом отношении не сделано почти ничего.
"Еще более предосудительным является поведение великих держав, которые явно или молчаливо позиционируют себя в конфликте только для того, чтобы служить своим гегемонистским интересам. Вот почему нельзя избежать подозрения, извращенного и невероятного, что эта война, как и многие другие, вдохновляется интересами военной промышленности", - добавил президент Мексики.
Лопес Обрадор в своей речи задался вопросом, почему с одной стороны правительства стран-членов НАТО в критический момент отказали Украине во вступлении в эту организацию, а с другой - начали массово поставлять ей оружие и ввели торговые санкции против России.
"Эти меры только усугубили конфликт, причинили больше страданий жертвам, их семьям и беженцам, усугубили нехватку продовольствия и энергии и способствовали мировой инфляции", - сказал Лопес Обрадор.
Политик рассказал, что в ближайшие дни на заседании Генеральной ассамблеи ООН глава мексиканского МИД Марсело Эбрард представит предложение о срочном поиске решения для прекращения боевых действий на Украине и установления всеобщего перемирия не менее чем на 5 лет. В правительстве Мексики предлагают создать комитет мира, в который при их согласии вошли бы премьер Индии, Папа Римский и генсек ООН.
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"Миротворческая миссия должна добиваться немедленного прекращения боевых действий на Украине, начала прямых переговоров с президентом Украины (Владимиром – ред.) Зеленским и президентом России (Владимиром – ред.) Путиным. Кроме того, этот комитет, по нашему предложению, должен также добиться многонационального соглашения о согласии на перемирие сроком не менее 5 лет, одобренное единогласно в Совете Безопасности ООН и предполагающее немедленное прекращение военных действий и провокаций, а также ядерных и ракетных испытаний", - пояснил Лопес Обрадор.
По мнению мексиканского лидера, план Мексики поможет создать атмосферу мира и спокойствия, и позволит правительствам направить усилия на решение разрушительных проблем бедности, здоровья и насилия, которые одинаковы на всех континентах.
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