https://ria.ru/20220916/magate-1817324408.html
Ульянов назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС позорным документом
Ульянов назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС позорным документом - РИА Новости, 16.09.2022
Ульянов назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС позорным документом
Антироссийская резолюция совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС не имеет оперативных последствий, она носит политико-пропагандистский характер, заявил РИА РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:30
2022-09-16T16:30
2022-09-16T17:05
в мире
магатэ
запорожская аэс
запорожская область
михаил ульянов (дипломат)
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Антироссийская резолюция совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС не имеет оперативных последствий, она носит политико-пропагандистский характер, заявил РИА Новости постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов."Такая резолюция не имеет никаких оперативных последствий, носит политико-пропагандистский характер. Поскольку в ней содержится масса грубых фактологических ошибок и искажений, ее значимость стремится к нулю, а, может быть, и к минусу, скорее", - сказал Ульянов.По его словам, в ходе заседания совета управляющих постпред Польши, один из соавторов резолюции, зачитала сводки МАГАТЭ за третью декаду августа, где перечисляется, какой ущерб нанесен станции в результате обстрелов."Пришлось ей сказать, что все это соответствует действительности, только обстрелы были украинские, а не российские, и что вся информация, которую она зачитывает, основана на наших информационных циркулярах, где мы регулярно ставим агентство в известность о происходящем на станции", - подчеркнул дипломат.Позднее он назвал резолюцию "позорной" и непрофессиональной."Добавлю, что действительно резолюция составлена крайне непрофессионально... Начать с того, что многие положения этого документа не соответствуют действительности - на станции нет российских вооруженных сил. Там есть Росгвардия, которая не является боевым военным формированием, там есть подразделения войск радиологической, химической, биологической защиты, которые там крайне необходимы", - пояснил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24"."Это профнепригодность, как у нас говорят, подстава... Лет 30 назад такое представить себе было невозможно. Сейчас такие резолюции принимаются, я повторю, что это позорный документ", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220915/magate-1817137959.html
https://ria.ru/20220914/zaes-1816841603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, магатэ, запорожская аэс, запорожская область, михаил ульянов (дипломат)
В мире, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Запорожская область, Михаил Ульянов (дипломат)
16:30 16.09.2022 (обновлено: 17:05 16.09.2022)
Ульянов назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС позорным документом
Постпред Ульянов заявил, что резолюция МАГАТЭ по ЗАЭС носит пропагандистский характер
ВЕНА, 16 сен - РИА Новости, Маргарита Костив.
Антироссийская резолюция совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС не имеет оперативных последствий, она носит политико-пропагандистский характер, заявил
РИА Новости постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
"Такая резолюция не имеет никаких оперативных последствий, носит политико-пропагандистский характер. Поскольку в ней содержится масса грубых фактологических ошибок и искажений, ее значимость стремится к нулю, а, может быть, и к минусу, скорее", - сказал Ульянов.
По его словам, в ходе заседания совета управляющих постпред Польши
, один из соавторов резолюции, зачитала сводки МАГАТЭ за третью декаду августа, где перечисляется, какой ущерб нанесен станции в результате обстрелов.
"Пришлось ей сказать, что все это соответствует действительности, только обстрелы были украинские, а не российские, и что вся информация, которую она зачитывает, основана на наших информационных циркулярах, где мы регулярно ставим агентство в известность о происходящем на станции", - подчеркнул дипломат.
Позднее он назвал резолюцию "позорной" и непрофессиональной.
"Добавлю, что действительно резолюция составлена крайне непрофессионально... Начать с того, что многие положения этого документа не соответствуют действительности - на станции нет российских вооруженных сил. Там есть Росгвардия
, которая не является боевым военным формированием, там есть подразделения войск радиологической, химической, биологической защиты, которые там крайне необходимы", - пояснил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
"Это профнепригодность, как у нас говорят, подстава... Лет 30 назад такое представить себе было невозможно. Сейчас такие резолюции принимаются, я повторю, что это позорный документ", - подчеркнул он.