https://ria.ru/20220916/magate-1817324408.html

Ульянов назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС позорным документом

Ульянов назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС позорным документом - РИА Новости, 16.09.2022

Ульянов назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС позорным документом

Антироссийская резолюция совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС не имеет оперативных последствий, она носит политико-пропагандистский характер, заявил РИА РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:30

2022-09-16T16:30

2022-09-16T17:05

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михаил ульянов (дипломат)

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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Антироссийская резолюция совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС не имеет оперативных последствий, она носит политико-пропагандистский характер, заявил РИА Новости постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов."Такая резолюция не имеет никаких оперативных последствий, носит политико-пропагандистский характер. Поскольку в ней содержится масса грубых фактологических ошибок и искажений, ее значимость стремится к нулю, а, может быть, и к минусу, скорее", - сказал Ульянов.По его словам, в ходе заседания совета управляющих постпред Польши, один из соавторов резолюции, зачитала сводки МАГАТЭ за третью декаду августа, где перечисляется, какой ущерб нанесен станции в результате обстрелов."Пришлось ей сказать, что все это соответствует действительности, только обстрелы были украинские, а не российские, и что вся информация, которую она зачитывает, основана на наших информационных циркулярах, где мы регулярно ставим агентство в известность о происходящем на станции", - подчеркнул дипломат.Позднее он назвал резолюцию "позорной" и непрофессиональной."Добавлю, что действительно резолюция составлена крайне непрофессионально... Начать с того, что многие положения этого документа не соответствуют действительности - на станции нет российских вооруженных сил. Там есть Росгвардия, которая не является боевым военным формированием, там есть подразделения войск радиологической, химической, биологической защиты, которые там крайне необходимы", - пояснил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24"."Это профнепригодность, как у нас говорят, подстава... Лет 30 назад такое представить себе было невозможно. Сейчас такие резолюции принимаются, я повторю, что это позорный документ", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220915/magate-1817137959.html

https://ria.ru/20220914/zaes-1816841603.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, магатэ, запорожская аэс, запорожская область, михаил ульянов (дипломат)