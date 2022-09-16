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Мирошник назвал взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР терактом - РИА Новости, 16.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Мирошник назвал взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР терактом
Мирошник назвал взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР терактом - РИА Новости, 16.09.2022
Мирошник назвал взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР терактом
В последнее время генпрокуратура ЛНР, где произошел теракт, занималась расследованием дел, связанных со шпионажем, заявил представитель республики в Москве... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:13
2022-09-16T15:03
в мире
родион мирошник
сергей горенко
луганская народная республика
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В последнее время генпрокуратура ЛНР, где произошел теракт, занималась расследованием дел, связанных со шпионажем, заявил представитель республики в Москве Родион Мирошник."Наша генеральная прокуратура вела целый ряд дел и по взрывателям, и по диверсантам, которые были с украинской стороны, от которых в том числе пострадали в свое время и руководители народной милиции ЛНР, и руководители ДНР, это все дела, которые раскрывались здесь, в Луганске, и расследовались тоже здесь, в генеральной прокуратуре. Плюс целый ряд вещей, который связан именно с расследованием деятельности шпионов, подрывников", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Мирошник добавил, что в эти дни в суде ЛНР, расположенном напротив здания генпрокуратуры, как раз рассматривается дело о шпионаже одного из деятелей, который работал на ОБСЕ, но сказать, связаны ли эти вещи, пока нельзя.Представитель ЛНР в РФ заявил также, что спасатели в данный момент ведут поиск других взрывных устройств в здании.В здании Генпрокуратуры ЛНР 16 сентября произошел взрыв, в результате которого смертельные ранения получили глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817254824.html
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Кадры с места гибели генпрокурора ЛНР
При разборе завалов в здании администрации в Херсоне нашли элементы HIMARS. Власти заявили, что здание не использовалось в военных целях, внутри был только гражданский персонал.
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в мире, родион мирошник, сергей горенко, луганская народная республика, донецкая народная республика
В мире, Родион Мирошник, Сергей Горенко, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
14:13 16.09.2022 (обновлено: 15:03 16.09.2022)
 
Мирошник назвал взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР терактом

Мирошник: Генпрокуратура ЛНР, где произошел теракт, занималась расследованием шпионажа

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредставитель ЛНР в России Родион Мирошник
Представитель ЛНР в России Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Представитель ЛНР в России Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В последнее время генпрокуратура ЛНР, где произошел теракт, занималась расследованием дел, связанных со шпионажем, заявил представитель республики в Москве Родион Мирошник.
"Наша генеральная прокуратура вела целый ряд дел и по взрывателям, и по диверсантам, которые были с украинской стороны, от которых в том числе пострадали в свое время и руководители народной милиции ЛНР, и руководители ДНР, это все дела, которые раскрывались здесь, в Луганске, и расследовались тоже здесь, в генеральной прокуратуре. Плюс целый ряд вещей, который связан именно с расследованием деятельности шпионов, подрывников", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Мирошник добавил, что в эти дни в суде ЛНР, расположенном напротив здания генпрокуратуры, как раз рассматривается дело о шпионаже одного из деятелей, который работал на ОБСЕ, но сказать, связаны ли эти вещи, пока нельзя.
Представитель ЛНР в РФ заявил также, что спасатели в данный момент ведут поиск других взрывных устройств в здании.
"Сейчас это здание оцеплено, активно осматривается для выявления возможных других взрывных устройств, потому что терроризм остается терроризмом... То, что это целенаправленный удар, то что это террористический акт, у нас сомнений в этом нет", - подчеркнул он.
В здании Генпрокуратуры ЛНР 16 сентября произошел взрыв, в результате которого смертельные ранения получили глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

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