https://ria.ru/20220916/lnr-1817259654.html
Мирошник назвал взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР терактом
Мирошник назвал взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР терактом - РИА Новости, 16.09.2022
Мирошник назвал взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР терактом
В последнее время генпрокуратура ЛНР, где произошел теракт, занималась расследованием дел, связанных со шпионажем, заявил представитель республики в Москве... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:13
2022-09-16T14:13
2022-09-16T15:03
в мире
родион мирошник
сергей горенко
луганская народная республика
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В последнее время генпрокуратура ЛНР, где произошел теракт, занималась расследованием дел, связанных со шпионажем, заявил представитель республики в Москве Родион Мирошник."Наша генеральная прокуратура вела целый ряд дел и по взрывателям, и по диверсантам, которые были с украинской стороны, от которых в том числе пострадали в свое время и руководители народной милиции ЛНР, и руководители ДНР, это все дела, которые раскрывались здесь, в Луганске, и расследовались тоже здесь, в генеральной прокуратуре. Плюс целый ряд вещей, который связан именно с расследованием деятельности шпионов, подрывников", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Мирошник добавил, что в эти дни в суде ЛНР, расположенном напротив здания генпрокуратуры, как раз рассматривается дело о шпионаже одного из деятелей, который работал на ОБСЕ, но сказать, связаны ли эти вещи, пока нельзя.Представитель ЛНР в РФ заявил также, что спасатели в данный момент ведут поиск других взрывных устройств в здании.В здании Генпрокуратуры ЛНР 16 сентября произошел взрыв, в результате которого смертельные ранения получили глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817254824.html
https://ria.ru/20220916/donbass-1817251725.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787722116_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_003d5760b97c1dc91fc4c4343879ec0b.jpg
Кадры с места гибели генпрокурора ЛНР
При разборе завалов в здании администрации в Херсоне нашли элементы HIMARS. Власти заявили, что здание не использовалось в военных целях, внутри был только гражданский персонал.
2022-09-16T14:13
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, родион мирошник, сергей горенко, луганская народная республика, донецкая народная республика
В мире, Родион Мирошник, Сергей Горенко, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
14:13 16.09.2022 (обновлено: 15:03 16.09.2022)
Мирошник назвал взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР терактом
Мирошник: Генпрокуратура ЛНР, где произошел теракт, занималась расследованием шпионажа
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
В последнее время генпрокуратура ЛНР, где произошел теракт, занималась расследованием дел, связанных со шпионажем, заявил
представитель республики в Москве Родион Мирошник.
"Наша генеральная прокуратура вела целый ряд дел и по взрывателям, и по диверсантам, которые были с украинской стороны, от которых в том числе пострадали в свое время и руководители народной милиции ЛНР, и руководители ДНР, это все дела, которые раскрывались здесь, в Луганске, и расследовались тоже здесь, в генеральной прокуратуре. Плюс целый ряд вещей, который связан именно с расследованием деятельности шпионов, подрывников", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Мирошник добавил, что в эти дни в суде ЛНР, расположенном напротив здания генпрокуратуры, как раз рассматривается дело о шпионаже одного из деятелей, который работал на ОБСЕ, но сказать, связаны ли эти вещи, пока нельзя.
Представитель ЛНР в РФ заявил также, что спасатели в данный момент ведут поиск других взрывных устройств в здании.
"Сейчас это здание оцеплено, активно осматривается для выявления возможных других взрывных устройств, потому что терроризм остается терроризмом... То, что это целенаправленный удар, то что это террористический акт, у нас сомнений в этом нет", - подчеркнул он.
В здании Генпрокуратуры ЛНР 16 сентября произошел взрыв, в результате которого смертельные ранения получили глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.