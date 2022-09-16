https://ria.ru/20220916/lnr-1817259654.html

Мирошник назвал взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР терактом

Мирошник назвал взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР терактом - РИА Новости, 16.09.2022

Мирошник назвал взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР терактом

В последнее время генпрокуратура ЛНР, где произошел теракт, занималась расследованием дел, связанных со шпионажем, заявил представитель республики в Москве... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:13

2022-09-16T14:13

2022-09-16T15:03

в мире

родион мирошник

сергей горенко

луганская народная республика

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В последнее время генпрокуратура ЛНР, где произошел теракт, занималась расследованием дел, связанных со шпионажем, заявил представитель республики в Москве Родион Мирошник."Наша генеральная прокуратура вела целый ряд дел и по взрывателям, и по диверсантам, которые были с украинской стороны, от которых в том числе пострадали в свое время и руководители народной милиции ЛНР, и руководители ДНР, это все дела, которые раскрывались здесь, в Луганске, и расследовались тоже здесь, в генеральной прокуратуре. Плюс целый ряд вещей, который связан именно с расследованием деятельности шпионов, подрывников", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Мирошник добавил, что в эти дни в суде ЛНР, расположенном напротив здания генпрокуратуры, как раз рассматривается дело о шпионаже одного из деятелей, который работал на ОБСЕ, но сказать, связаны ли эти вещи, пока нельзя.Представитель ЛНР в РФ заявил также, что спасатели в данный момент ведут поиск других взрывных устройств в здании.В здании Генпрокуратуры ЛНР 16 сентября произошел взрыв, в результате которого смертельные ранения получили глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

https://ria.ru/20220916/ukraina-1817254824.html

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луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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Кадры с места гибели генпрокурора ЛНР При разборе завалов в здании администрации в Херсоне нашли элементы HIMARS. Власти заявили, что здание не использовалось в военных целях, внутри был только гражданский персонал. 2022-09-16T14:13 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, родион мирошник, сергей горенко, луганская народная республика, донецкая народная республика