09:45 16.09.2022 (обновлено: 10:48 16.09.2022)
Латвия с 19 сентября запрещает въезд россиянам с шенгенскими визами
Глава МИД Ринкевичс: Латвия с 19 сентября запрещает въезд россиянам с шенгенскими визами
Столица Латвии Рига. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. С понедельника, 19 сентября, россияне с шенгенскими визами не смогут въезжать в Латвию, сообщил глава МИД прибалтийской республики Эдгарс Ринкевичс.
По его словам, такое решение принято "по соображениям безопасности".
"Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут", — написал Ринкевичс в Twitter.
С 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Это означает, что стоимость визы увеличилась с 35 до 80 евро, для ее получения нужно подавать больше документов, а сроки рассмотрения заявок выросли.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала новый визовый режим последовательным разрушением отношений с Россией. По ее словам, действия Европы исходят из диктатуры либерализма и имперского мышления, из желания контролировать все из одной точки и наказывать всех по собственному усмотрению.
Что касается ответа на визовые ограничения, то, как подчеркнул президент Владимир Путин, Россия никому не позволит навязывать ей решения и будет действовать в своих интересах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".