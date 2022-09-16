В Германии пивоварням грозит разорение из-за энергетического кризиса
Financial Times: в Германии пивоварням грозит разорение из-за недостатка углекислого газа
© AP Photo / Matthias SchraderУчастники фестиваля пива "Октоберфест"
© AP Photo / Matthias Schrader
Участники фестиваля пива "Октоберфест" . Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Немецкие производители напитков и пивоварни сокращают производство из-за недостатка диоксида углерода (CO2), спровоцированного ростом цен на газ, пишет издание Financial Times.
"Все больше и больше компаний в сфере пивоварения, которые зависят от доступности диоксида углерода, вынуждены значительно сократить или полностью остановить производство", - заявил газете Хольгер Айшеле, глава Ассоциации пивоваров Германии.
Издание отмечает, что недостаток диоксида углерода, побочного продукта производства аммиака, вызван сокращением производства удобрений из-за роста цен на газ. Так, цена за тонну СО2 за год выросла со 100 до 3500 евро.
Ассоциация пивоваров вместе с организациями, представляющими производителей соков и минеральной воды, опубликовали заявление, согласно которому без поддержки государства "сотни компаний и тысячи сотрудников немецкой индустрии напитков окажутся без средств к существованию".
Цены на газ продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. В начале сентября "Газпром" сообщил о полной остановке магистрали из-за выявленной течи масла на единственном работающем агрегате Trent 60. Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно 1 миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц.