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ЦБ по-прежнему против свободного обращения криптовалюты внутри России - РИА Новости, 16.09.2022
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ЦБ по-прежнему против свободного обращения криптовалюты внутри России
ЦБ по-прежнему против свободного обращения криптовалюты внутри России - РИА Новости, 16.09.2022
ЦБ по-прежнему против свободного обращения криптовалюты внутри России
ЦБ РФ по-прежнему против свободного обращения криптовалюты внутри страны, в частности, использования ее как средства платежа, продолжает обсуждать эти вопросы с РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:22
2022-09-16T16:22
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
криптовалюта
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ЦБ РФ по-прежнему против свободного обращения криптовалюты внутри страны, в частности, использования ее как средства платежа, продолжает обсуждать эти вопросы с правительством, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы готовы обсуждать способы использования цифровых финансовых активов, в том числе, криптовалюты для международных расчетов. Но мы продолжаем выступать против того, чтобы криптовалюта использовалась как средство платежа и против свободного обращения внутри страны", - отметила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике."Продолжаем обсуждать все эти вопросы с правительством, но, на наш взгляд, большой потенциал для международных расчетов есть и в цифровых валютах центральных банков", - добавила Набиуллина.
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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), криптовалюта
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Криптовалюта
16:22 16.09.2022
 
ЦБ по-прежнему против свободного обращения криптовалюты внутри России

Глава ЦБ Набиуллина выступила против свободного обращения криптовалюты внутри России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЭмблема криптовалюты биткоин
Эмблема криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ЦБ РФ по-прежнему против свободного обращения криптовалюты внутри страны, в частности, использования ее как средства платежа, продолжает обсуждать эти вопросы с правительством, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы готовы обсуждать способы использования цифровых финансовых активов, в том числе, криптовалюты для международных расчетов. Но мы продолжаем выступать против того, чтобы криптовалюта использовалась как средство платежа и против свободного обращения внутри страны", - отметила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике.
"Продолжаем обсуждать все эти вопросы с правительством, но, на наш взгляд, большой потенциал для международных расчетов есть и в цифровых валютах центральных банков", - добавила Набиуллина.
Видеокарта - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Криптовалюта
 
 
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