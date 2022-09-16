https://ria.ru/20220916/kripta-1817321267.html

ЦБ по-прежнему против свободного обращения криптовалюты внутри России

ЦБ по-прежнему против свободного обращения криптовалюты внутри России - РИА Новости, 16.09.2022

ЦБ по-прежнему против свободного обращения криптовалюты внутри России

ЦБ РФ по-прежнему против свободного обращения криптовалюты внутри страны, в частности, использования ее как средства платежа, продолжает обсуждать эти вопросы с РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:22

2022-09-16T16:22

2022-09-16T16:22

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

криптовалюта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778860572_0:63:2975:1736_1920x0_80_0_0_9893e463b7c064990a7974b774ef18d8.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ЦБ РФ по-прежнему против свободного обращения криптовалюты внутри страны, в частности, использования ее как средства платежа, продолжает обсуждать эти вопросы с правительством, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы готовы обсуждать способы использования цифровых финансовых активов, в том числе, криптовалюты для международных расчетов. Но мы продолжаем выступать против того, чтобы криптовалюта использовалась как средство платежа и против свободного обращения внутри страны", - отметила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике."Продолжаем обсуждать все эти вопросы с правительством, но, на наш взгляд, большой потенциал для международных расчетов есть и в цифровых валютах центральных банков", - добавила Набиуллина.

https://ria.ru/20220818/kriptoferma-1810410107.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), криптовалюта