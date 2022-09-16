https://ria.ru/20220916/kosmos-1817233147.html

В ШОС выступили за сохранение космоса свободным от оружия любого вида

В ШОС выступили за сохранение космоса свободным от оружия любого вида - РИА Новости, 16.09.2022

В ШОС выступили за сохранение космоса свободным от оружия любого вида

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за сохранение космоса свободным от оружия любого вида, говорится в декларации по итогам саммита ШОС РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:15

2022-09-16T13:15

2022-09-16T13:15

в мире

самарканд

шос

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САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за сохранение космоса свободным от оружия любого вида, говорится в декларации по итогам саммита ШОС в Самарканде."Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса", - говорится в тексте декларации.Страны ШОС подчеркивают необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и неразмещения первыми оружия в космическом пространстве, отмечается в документе.

https://ria.ru/20220909/rakety-1815798817.html

самарканд

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в мире, самарканд, шос