Рейтинг@Mail.ru
В ШОС выступили за сохранение космоса свободным от оружия любого вида - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/kosmos-1817233147.html
В ШОС выступили за сохранение космоса свободным от оружия любого вида
В ШОС выступили за сохранение космоса свободным от оружия любого вида - РИА Новости, 16.09.2022
В ШОС выступили за сохранение космоса свободным от оружия любого вида
Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за сохранение космоса свободным от оружия любого вида, говорится в декларации по итогам саммита ШОС РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:15
2022-09-16T13:15
в мире
самарканд
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572166377_0:193:1920:1273_1920x0_80_0_0_16b12d831ca5ca9aa1b6ac0f3549f277.jpg
САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за сохранение космоса свободным от оружия любого вида, говорится в декларации по итогам саммита ШОС в Самарканде."Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса", - говорится в тексте декларации.Страны ШОС подчеркивают необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и неразмещения первыми оружия в космическом пространстве, отмечается в документе.
https://ria.ru/20220909/rakety-1815798817.html
самарканд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572166377_223:0:1920:1273_1920x0_80_0_0_c11a4f5dc71d5fba322eb8d177c12c1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, самарканд, шос
В мире, Самарканд, ШОС
13:15 16.09.2022
 
В ШОС выступили за сохранение космоса свободным от оружия любого вида

Страны-члены ШОС выступили за сохранение космоса свободным от оружия любого вида

© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за сохранение космоса свободным от оружия любого вида, говорится в декларации по итогам саммита ШОС в Самарканде.
"Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса", - говорится в тексте декларации.
Страны ШОС подчеркивают необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и неразмещения первыми оружия в космическом пространстве, отмечается в документе.

Читайте также:

 
В миреСамаркандШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала