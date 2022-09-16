15:51 16.09.2022 (обновлено: 15:52 16.09.2022)
Запад, политизируя космонавтику, отрезает себя от остальных, заявил эксперт
Эксперт Ионин: Запад отрезает себя от остальных, когда политизирует космонавтику
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФрагмент макета новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос"
Фрагмент макета новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос" . Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Запад привнес политические разногласия в принадлежащую всему человечеству сферу деятельности – освоение космоса, однако "мировое большинство" понимает, что такие задачи можно решать только совместно, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.
Ранее пресс-служба "Роскосмоса" сообщила, что делегация госкорпорации не поедет в Париж на Международный астронавтический конгресс (18-22 сентября), потому что большинству ее участников было отказано в получении приглашений и визовой поддержки.
"Эта ситуация размежевания докатилась до самой визионерской и общечеловеческой деятельности, как космическая… Эти политические игры докатились и сюда, что крайне прискорбно. Потому что, на мой взгляд, вся дальнейшая космическая наука, освоение Луны, Марса может идти только в общечеловеческом формате", - сказал Ионин.
Он подчеркнул, что сейчас Запад не приемлет сотрудничества с теми странами, которые отказываются поддерживать его политически. В то же время эксперт указал на проходящий в Самарканде саммит ШОС, где, по его словам, "рождается новый мир, новые правила". Ионин подчеркнул, что "мировое большинство" - порядка семи миллиардов землян - живут вовсе не на Западе.
Не западные страны, как считает эксперт, способны "думать реально о человечестве, а не о каких-то своих личных преференциях", и совместно решать глобальные задачи, в том числе такие, как освоение дальнего космоса.
"Есть западная парадигма, как это предлагается решать: если ты не с нами, то ты против нас. И есть парадигма, которую предлагает мир большинства: мы понимаем, что мы разные, мы понимаем, что у нас разные интересы, иногда противоположные, но мы будем всеми силами стараться решать общие задачи совместно", - добавил Ионин.