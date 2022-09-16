https://ria.ru/20220916/kosmonavtika-1817305379.html

Запад, политизируя космонавтику, отрезает себя от остальных, заявил эксперт

Запад, политизируя космонавтику, отрезает себя от остальных, заявил эксперт - РИА Новости, 16.09.2022

Запад, политизируя космонавтику, отрезает себя от остальных, заявил эксперт

Запад привнес политические разногласия в принадлежащую всему человечеству сферу деятельности – освоение космоса, однако "мировое большинство" понимает, что... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:51

2022-09-16T15:51

2022-09-16T15:52

космос - риа наука

андрей ионин

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Запад привнес политические разногласия в принадлежащую всему человечеству сферу деятельности – освоение космоса, однако "мировое большинство" понимает, что такие задачи можно решать только совместно, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.Ранее пресс-служба "Роскосмоса" сообщила, что делегация госкорпорации не поедет в Париж на Международный астронавтический конгресс (18-22 сентября), потому что большинству ее участников было отказано в получении приглашений и визовой поддержки."Эта ситуация размежевания докатилась до самой визионерской и общечеловеческой деятельности, как космическая… Эти политические игры докатились и сюда, что крайне прискорбно. Потому что, на мой взгляд, вся дальнейшая космическая наука, освоение Луны, Марса может идти только в общечеловеческом формате", - сказал Ионин.Он подчеркнул, что сейчас Запад не приемлет сотрудничества с теми странами, которые отказываются поддерживать его политически. В то же время эксперт указал на проходящий в Самарканде саммит ШОС, где, по его словам, "рождается новый мир, новые правила". Ионин подчеркнул, что "мировое большинство" - порядка семи миллиардов землян - живут вовсе не на Западе.Не западные страны, как считает эксперт, способны "думать реально о человечестве, а не о каких-то своих личных преференциях", и совместно решать глобальные задачи, в том числе такие, как освоение дальнего космоса."Есть западная парадигма, как это предлагается решать: если ты не с нами, то ты против нас. И есть парадигма, которую предлагает мир большинства: мы понимаем, что мы разные, мы понимаем, что у нас разные интересы, иногда противоположные, но мы будем всеми силами стараться решать общие задачи совместно", - добавил Ионин.

https://ria.ru/20220915/roskosmos-1817117172.html

https://ria.ru/20220916/roskosmos-1817243780.html

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космос - риа наука, андрей ионин, париж, луна, марс, роскосмос, шос, в мире