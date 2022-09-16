https://ria.ru/20220916/konflikt-1817413098.html
Путин заявил о роли России в локализации армяно-азербайджанского конфликта
Путин заявил о роли России в локализации армяно-азербайджанского конфликта - РИА Новости, 16.09.2022
Путин заявил о роли России в локализации армяно-азербайджанского конфликта
Конфликт между Арменией и Азербайджаном удалось локализовать в том числе под влиянием России, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой на... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:58
2022-09-16T18:58
2022-09-16T19:14
армения
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шос
цены на нефть
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Конфликт между Арменией и Азербайджаном удалось локализовать в том числе под влиянием России, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой на полях саммита ШОС в Самарканде."Мы сожалеем об этом (конфликте – ред.) и, конечно, о жертвах, которые случились там. В том числе и прежде всего под влиянием России этот конфликт удалось локализовать, надеюсь так будет и дальше. Вот вам вопрос о ресурсах, их пока хватает слава Богу", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, хватает ли России в условиях проведения спецоперации на Украине ресурсов, чтобы влиять на соседние страны для достижения мира.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. К утру стороны договорились о прекращении огня.
https://ria.ru/20220916/putin-1817387209.html
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18:58 16.09.2022 (обновлено: 19:14 16.09.2022)
Путин заявил о роли России в локализации армяно-азербайджанского конфликта
Путин заявил о влиянии России в локализации армяно-азербайджанского конфликта