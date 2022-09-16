Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о роли России в локализации армяно-азербайджанского конфликта - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/konflikt-1817413098.html
Путин заявил о роли России в локализации армяно-азербайджанского конфликта
Путин заявил о роли России в локализации армяно-азербайджанского конфликта - РИА Новости, 16.09.2022
Путин заявил о роли России в локализации армяно-азербайджанского конфликта
Конфликт между Арменией и Азербайджаном удалось локализовать в том числе под влиянием России, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой на... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:58
2022-09-16T19:14
армения
азербайджан
россия
владимир путин
в мире
саммит шос в самарканде
шос
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881abe78ddfd0dab2f5579003b201fdc.jpg
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Конфликт между Арменией и Азербайджаном удалось локализовать в том числе под влиянием России, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой на полях саммита ШОС в Самарканде."Мы сожалеем об этом (конфликте – ред.) и, конечно, о жертвах, которые случились там. В том числе и прежде всего под влиянием России этот конфликт удалось локализовать, надеюсь так будет и дальше. Вот вам вопрос о ресурсах, их пока хватает слава Богу", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, хватает ли России в условиях проведения спецоперации на Украине ресурсов, чтобы влиять на соседние страны для достижения мира.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. К утру стороны договорились о прекращении огня.
https://ria.ru/20220916/putin-1817387209.html
армения
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_632cef0dc6e48bf2d73900bbf82c4ce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, азербайджан, россия, владимир путин, в мире, саммит шос в самарканде, шос, цены на нефть
Армения, Азербайджан, Россия, Владимир Путин, В мире, Саммит ШОС в Самарканде, ШОС, Цены на нефть
18:58 16.09.2022 (обновлено: 19:14 16.09.2022)
 
Путин заявил о роли России в локализации армяно-азербайджанского конфликта

Путин заявил о влиянии России в локализации армяно-азербайджанского конфликта

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Конфликт между Арменией и Азербайджаном удалось локализовать в том числе под влиянием России, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой на полях саммита ШОС в Самарканде.
"Мы сожалеем об этом (конфликте – ред.) и, конечно, о жертвах, которые случились там. В том числе и прежде всего под влиянием России этот конфликт удалось локализовать, надеюсь так будет и дальше. Вот вам вопрос о ресурсах, их пока хватает слава Богу", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, хватает ли России в условиях проведения спецоперации на Украине ресурсов, чтобы влиять на соседние страны для достижения мира.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. К утру стороны договорились о прекращении огня.

Читайте также:

 
АрменияАзербайджанРоссияВладимир ПутинВ миреСаммит ШОС в СамаркандеШОСЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала