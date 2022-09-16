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"Киеву придет конец": посол объяснил шведам, что происходит на Украине - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/konets-1817151127.html
"Киеву придет конец": посол объяснил шведам, что происходит на Украине
"Киеву придет конец": посол объяснил шведам, что происходит на Украине - РИА Новости, 16.09.2022
"Киеву придет конец": посол объяснил шведам, что происходит на Украине
Украине очень быстро придет конец, если Москва вместо спецоперации перейдет к настоящим военным действиям, заявил в беседе со шведскими журналистами посол... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T05:18
2022-09-16T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
швеция
виктор татаринцев
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Украине очень быстро придет конец, если Москва вместо спецоперации перейдет к настоящим военным действиям, заявил в беседе со шведскими журналистами посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев, его слова приводит Expressen.Татаринцев указал, что Москву невозможно изолировать от мира, и призвал Запад об этом помнить."Мы побеждаем. Так и запишите", — заключил дипломат, возвращаясь к событиям на поле боя.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, россия, украина, швеция, виктор татаринцев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швеция, Виктор Татаринцев
05:18 16.09.2022 (обновлено: 10:45 16.09.2022)
 
"Киеву придет конец": посол объяснил шведам, что происходит на Украине

Посол России Татаринцев: Киеву придет конец, если Москва перейдет от спецоперации к войне

© РИА НовостиВоеннослужащие Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Украине очень быстро придет конец, если Москва вместо спецоперации перейдет к настоящим военным действиям, заявил в беседе со шведскими журналистами посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев, его слова приводит Expressen.

"Со стороны России — это специальная военная операция, а не война. Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро", — указал дипломат.

Татаринцев указал, что Москву невозможно изолировать от мира, и призвал Запад об этом помнить.
"Мы побеждаем. Так и запишите", — заключил дипломат, возвращаясь к событиям на поле боя.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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