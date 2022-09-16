https://ria.ru/20220916/konets-1817151127.html
"Киеву придет конец": посол объяснил шведам, что происходит на Украине
"Киеву придет конец": посол объяснил шведам, что происходит на Украине - РИА Новости, 16.09.2022
"Киеву придет конец": посол объяснил шведам, что происходит на Украине
Украине очень быстро придет конец, если Москва вместо спецоперации перейдет к настоящим военным действиям, заявил в беседе со шведскими журналистами посол... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T05:18
2022-09-16T05:18
2022-09-16T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
швеция
виктор татаринцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816897464_0:0:2775:1562_1920x0_80_0_0_b836b12581d74e973e0a3d3ab3a593c7.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Украине очень быстро придет конец, если Москва вместо спецоперации перейдет к настоящим военным действиям, заявил в беседе со шведскими журналистами посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев, его слова приводит Expressen.Татаринцев указал, что Москву невозможно изолировать от мира, и призвал Запад об этом помнить."Мы побеждаем. Так и запишите", — заключил дипломат, возвращаясь к событиям на поле боя.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220916/tanki-1817146446.html
россия
украина
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816897464_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_ec45a28fe9036ba75eda8db02a1cdaf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, швеция, виктор татаринцев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швеция, Виктор Татаринцев
05:18 16.09.2022 (обновлено: 10:45 16.09.2022)
"Киеву придет конец": посол объяснил шведам, что происходит на Украине
Посол России Татаринцев: Киеву придет конец, если Москва перейдет от спецоперации к войне