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"Киеву придет конец": посол объяснил шведам, что происходит на Украине

"Киеву придет конец": посол объяснил шведам, что происходит на Украине - РИА Новости, 16.09.2022

"Киеву придет конец": посол объяснил шведам, что происходит на Украине

Украине очень быстро придет конец, если Москва вместо спецоперации перейдет к настоящим военным действиям, заявил в беседе со шведскими журналистами посол... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T05:18

2022-09-16T05:18

2022-09-16T10:45

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

швеция

виктор татаринцев

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Украине очень быстро придет конец, если Москва вместо спецоперации перейдет к настоящим военным действиям, заявил в беседе со шведскими журналистами посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев, его слова приводит Expressen.Татаринцев указал, что Москву невозможно изолировать от мира, и призвал Запад об этом помнить."Мы побеждаем. Так и запишите", — заключил дипломат, возвращаясь к событиям на поле боя.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220916/tanki-1817146446.html

россия

украина

швеция

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в мире, россия, украина, швеция, виктор татаринцев