https://ria.ru/20220916/kompleks-1817328820.html

Под Тверью построят вторую очередь логистического комплекса АвтоВАЗа

Под Тверью построят вторую очередь логистического комплекса АвтоВАЗа - РИА Новости, 16.09.2022

Под Тверью построят вторую очередь логистического комплекса АвтоВАЗа

Вторую очередь логистического комплекса "АвтоВАЗа" построят в Калининском районе Тверской области в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:36

2022-09-16T16:36

2022-09-16T16:36

тверская область

игорь руденя

тверь

калининский район

автоваз

экономика

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ТВЕРЬ, 16 сен – РИА Новости. Вторую очередь логистического комплекса "АвтоВАЗа" построят в Калининском районе Тверской области в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.Логистический комплекс площадью 25 тысяч квадратных метров находится на федеральной трассе М-10 под Тверью, что позволяет обслуживать две крупнейшие агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, оперативно доставлять грузы дилерской сети LADA в Нижний Новгород, Воронеж, Владимир, Ярославль, Смоленск и другие города."Сегодня мы объявляем о решении по строительству второй очереди. Это возможность создать новые рабочие места с достойной заработной платой. Занимаясь развитием производственной базы, мы получаем хороший плацдарм для обучения молодежи, которая может проходить здесь практику. А для АвтоВАЗа создавать резерв сотрудников", — сказал губернатор области Игорь Руденя, который вместе с президентом АО "АвтоВАЗ" Максимом Соколовым в пятницу посетили логистический комплекс, введенный в эксплуатацию в 2021 году.Региональные власти при строительстве первой очереди комплекса помогли обеспечить электро-, водоснабжение и водоотведение площадки. Планируется реконструкция дороги, ведущей к складу. Инвестиционному проекту присвоен статус приоритетного, что позволит получить ряд преференций.

https://ria.ru/20220914/investory-1816770994.html

тверь

калининский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, тверь, калининский район, автоваз, экономика