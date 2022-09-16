https://ria.ru/20220916/kompleks-1817328820.html
Под Тверью построят вторую очередь логистического комплекса АвтоВАЗа
Под Тверью построят вторую очередь логистического комплекса АвтоВАЗа - РИА Новости, 16.09.2022
Под Тверью построят вторую очередь логистического комплекса АвтоВАЗа
Вторую очередь логистического комплекса "АвтоВАЗа" построят в Калининском районе Тверской области в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:36
2022-09-16T16:36
2022-09-16T16:36
тверская область
игорь руденя
тверь
калининский район
автоваз
экономика
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ТВЕРЬ, 16 сен – РИА Новости. Вторую очередь логистического комплекса "АвтоВАЗа" построят в Калининском районе Тверской области в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.Логистический комплекс площадью 25 тысяч квадратных метров находится на федеральной трассе М-10 под Тверью, что позволяет обслуживать две крупнейшие агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, оперативно доставлять грузы дилерской сети LADA в Нижний Новгород, Воронеж, Владимир, Ярославль, Смоленск и другие города."Сегодня мы объявляем о решении по строительству второй очереди. Это возможность создать новые рабочие места с достойной заработной платой. Занимаясь развитием производственной базы, мы получаем хороший плацдарм для обучения молодежи, которая может проходить здесь практику. А для АвтоВАЗа создавать резерв сотрудников", — сказал губернатор области Игорь Руденя, который вместе с президентом АО "АвтоВАЗ" Максимом Соколовым в пятницу посетили логистический комплекс, введенный в эксплуатацию в 2021 году.Региональные власти при строительстве первой очереди комплекса помогли обеспечить электро-, водоснабжение и водоотведение площадки. Планируется реконструкция дороги, ведущей к складу. Инвестиционному проекту присвоен статус приоритетного, что позволит получить ряд преференций.
https://ria.ru/20220914/investory-1816770994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверь, калининский район, автоваз, экономика
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Калининский район, АвтоВАЗ, Экономика
ТВЕРЬ, 16 сен – РИА Новости. Вторую очередь логистического комплекса "АвтоВАЗа" построят в Калининском районе Тверской области в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Логистический комплекс площадью 25 тысяч квадратных метров находится на федеральной трассе М-10 под Тверью, что позволяет обслуживать две крупнейшие агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, оперативно доставлять грузы дилерской сети LADA в Нижний Новгород, Воронеж, Владимир, Ярославль, Смоленск и другие города.
"Сегодня мы объявляем о решении по строительству второй очереди. Это возможность создать новые рабочие места с достойной заработной платой. Занимаясь развитием производственной базы, мы получаем хороший плацдарм для обучения молодежи, которая может проходить здесь практику. А для АвтоВАЗа создавать резерв сотрудников", — сказал губернатор области Игорь Руденя
, который вместе с президентом АО "АвтоВАЗ" Максимом Соколовым в пятницу посетили логистический комплекс, введенный в эксплуатацию в 2021 году.
Региональные власти при строительстве первой очереди комплекса помогли обеспечить электро-, водоснабжение и водоотведение площадки. Планируется реконструкция дороги, ведущей к складу. Инвестиционному проекту присвоен статус приоритетного, что позволит получить ряд преференций.