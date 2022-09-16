https://ria.ru/20220916/komissiya-1817265011.html

Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по расследованию столкновений

Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по расследованию столкновений - РИА Новости, 16.09.2022

Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по расследованию столкновений

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились об отводе военных сил от общей границы, сообщили РИА Новости в пятницу в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:25

2022-09-16T14:25

2022-09-16T15:24

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

садыр жапаров

эмомали рахмон

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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились об отводе военных сил от общей границы, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского лидера.Решено, что председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов будут работать на месте, "будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего"."Также достигнута договоренность об ускорении работы межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы", - подчеркнули в аппарате президента.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 42 пострадавших.

https://ria.ru/20220916/granitsa-1817263806.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, садыр жапаров, эмомали рахмон