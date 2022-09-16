https://ria.ru/20220916/komissiya-1817265011.html
Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по расследованию столкновений
Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по расследованию столкновений - РИА Новости, 16.09.2022
Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по расследованию столкновений
Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились об отводе военных сил от общей границы, сообщили РИА Новости в пятницу в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:25
2022-09-16T14:25
2022-09-16T15:24
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
садыр жапаров
эмомали рахмон
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились об отводе военных сил от общей границы, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского лидера.Решено, что председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов будут работать на месте, "будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего"."Также достигнута договоренность об ускорении работы межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы", - подчеркнули в аппарате президента.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 42 пострадавших.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, садыр жапаров, эмомали рахмон
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон
14:25 16.09.2022 (обновлено: 15:24 16.09.2022)
Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по расследованию столкновений
Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по расследованию столкновений на границе
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились об отводе военных сил от общей границы, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского лидера.
Решено, что председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов будут работать на месте, "будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего".
"Также достигнута договоренность об ускорении работы межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы", - подчеркнули в аппарате президента.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 42 пострадавших.