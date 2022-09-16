https://ria.ru/20220916/klimat-1817296585.html
В ШОС раскритиковали использование климатической повестки для санкций
В ШОС раскритиковали использование климатической повестки для санкций - РИА Новости, 16.09.2022
В ШОС раскритиковали использование климатической повестки для санкций
Использование климатической повестки для введения ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество мер недопустимо, говорится в заявлении лидеров стран... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:32
2022-09-16T15:32
2022-09-16T15:32
в мире
самарканд
шос
саммит шос в самарканде
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Использование климатической повестки для введения ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество мер недопустимо, говорится в заявлении лидеров стран ШОС по климату."Государства-члены убеждены в недопустимости использования климатической повестки для введения мер, ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество. Они призывают к сохранению открытого, недискриминационного режима, основанного на принципах добровольности климатических усилий", - отмечается в тексте документа.Саммит прошел 15-16 сентября в Самарканде.
https://ria.ru/20220916/vybrosy-1817291938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, самарканд, шос, саммит шос в самарканде
В мире, Самарканд, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
В ШОС раскритиковали использование климатической повестки для санкций
ШОС: использование климатической повестки для введения ограничивающих мер недопустимо