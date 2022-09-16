https://ria.ru/20220916/klimat-1817296585.html

В ШОС раскритиковали использование климатической повестки для санкций

В ШОС раскритиковали использование климатической повестки для санкций - РИА Новости, 16.09.2022

В ШОС раскритиковали использование климатической повестки для санкций

Использование климатической повестки для введения ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество мер недопустимо, говорится в заявлении лидеров стран... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:32

2022-09-16T15:32

2022-09-16T15:32

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шос

саммит шос в самарканде

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Использование климатической повестки для введения ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество мер недопустимо, говорится в заявлении лидеров стран ШОС по климату."Государства-члены убеждены в недопустимости использования климатической повестки для введения мер, ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество. Они призывают к сохранению открытого, недискриминационного режима, основанного на принципах добровольности климатических усилий", - отмечается в тексте документа.Саммит прошел 15-16 сентября в Самарканде.

https://ria.ru/20220916/vybrosy-1817291938.html

самарканд

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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