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В ШОС раскритиковали использование климатической повестки для санкций - РИА Новости, 16.09.2022
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В ШОС раскритиковали использование климатической повестки для санкций
В ШОС раскритиковали использование климатической повестки для санкций - РИА Новости, 16.09.2022
В ШОС раскритиковали использование климатической повестки для санкций
Использование климатической повестки для введения ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество мер недопустимо, говорится в заявлении лидеров стран... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:32
2022-09-16T15:32
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Использование климатической повестки для введения ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество мер недопустимо, говорится в заявлении лидеров стран ШОС по климату."Государства-члены убеждены в недопустимости использования климатической повестки для введения мер, ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество. Они призывают к сохранению открытого, недискриминационного режима, основанного на принципах добровольности климатических усилий", - отмечается в тексте документа.Саммит прошел 15-16 сентября в Самарканде.
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в мире, самарканд, шос, саммит шос в самарканде
В мире, Самарканд, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
15:32 16.09.2022
 
В ШОС раскритиковали использование климатической повестки для санкций

ШОС: использование климатической повестки для введения ограничивающих мер недопустимо

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Использование климатической повестки для введения ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество мер недопустимо, говорится в заявлении лидеров стран ШОС по климату.
"Государства-члены убеждены в недопустимости использования климатической повестки для введения мер, ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество. Они призывают к сохранению открытого, недискриминационного режима, основанного на принципах добровольности климатических усилий", - отмечается в тексте документа.
Саммит прошел 15-16 сентября в Самарканде.
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