https://ria.ru/20220916/klassy-1817375925.html
В 26 школах Нижегородской области создали аграрные классы
В 26 школах Нижегородской области создали аграрные классы - РИА Новости, 16.09.2022
В 26 школах Нижегородской области создали аграрные классы
Аграрные классы созданы в 26 школах Нижегородской области в 2022 году, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:52
2022-09-16T17:52
2022-09-16T17:52
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
общество
образование - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен – РИА Новости. Аграрные классы созданы в 26 школах Нижегородской области в 2022 году, заявил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что классы создаются для повышения кадровой обеспеченности сельскохозяйственной отрасли."Аграрная сфера непрерывно развивается. Приходят новые технологии, требующие для освоения серьезной подготовки. Аграрный класс позволяет готовить кадры с прицелом под конкретные задачи. В этом прежде всего заинтересованы предприятия отрасли. Они будут мотивировать ребят выбирать востребованную профессию. Очень эффективна и связка "школа – вуз". Выпускник сразу же будет обеспечен перспективной работой, а организации получат высококвалифицированного специалиста с практическим опытом", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Проект по созданию аграрных классов министерство сельского хозяйства региона реализует совместно с областным министерством образования, Нижегородской сельскохозяйственной академией и аграрными предприятиями. Он направлен на популяризацию аграрной профессии и раннюю профориентацию школьников.Как сообщила временно исполняющая обязанности ректора Нижегородской сельскохозяйственной академии Анжелика Шарина, вуз разработал базовую программу для аграрных классов, которую каждое учебное заведение адаптирует под свои запросы. "Кроме того, преподаватели академии выезжают в школы для обучения детей, в том числе проводят для них дидактические игры по ознакомлению с сельскохозяйственным трудом. Мы видим интерес к этой работе со стороны школ и районных администраций. И надеемся, что благодаря нашим совместным усилиям аграрные классы появятся в каждом муниципалитете", - отметила она.В качестве партнеров проекта по созданию аграрного класса для школ выступают ведущие аграрные предприятия региона, которые предоставляют свои производства в качестве демонстрационной площадки современного сельхозпроизводства и практических занятий."Благодаря выездным занятиям на предприятиях школьники своими глазами смогут увидеть, какие сегодня современные технологии пришли в сельское хозяйство. Важно свозить ребят на поле, чтобы они могли увидеть, как идет уборка картофеля, как работает комбайн. Мы даем им такую возможность. Считаю, что создание аграрных классов в регионе будет способствовать решению кадрового вопроса на селе", - приводятся в сообщении слова директора агрофирмы "Искра" Александра Скворцова.
https://ria.ru/20220916/blagoveschensk-1817246710.html
https://ria.ru/20220914/ingushetiya-1816655835.html
https://ria.ru/20220916/po-1817153502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, глеб никитин, общество, образование - общество
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин, Общество, Образование - Общество
В 26 школах Нижегородской области создали аграрные классы
Нижегородский губернатор Никитин заявил о создании аграрных классов в 26 школах региона
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен – РИА Новости.
Аграрные классы созданы в 26 школах Нижегородской области в 2022 году, заявил
глава региона Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что классы создаются для повышения кадровой обеспеченности сельскохозяйственной отрасли.
"Аграрная сфера непрерывно развивается. Приходят новые технологии, требующие для освоения серьезной подготовки. Аграрный класс позволяет готовить кадры с прицелом под конкретные задачи. В этом прежде всего заинтересованы предприятия отрасли. Они будут мотивировать ребят выбирать востребованную профессию. Очень эффективна и связка "школа – вуз". Выпускник сразу же будет обеспечен перспективной работой, а организации получат высококвалифицированного специалиста с практическим опытом", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Проект по созданию аграрных классов министерство сельского хозяйства региона реализует совместно с областным министерством образования, Нижегородской сельскохозяйственной академией и аграрными предприятиями. Он направлен на популяризацию аграрной профессии и раннюю профориентацию школьников.
Как сообщила временно исполняющая обязанности ректора Нижегородской сельскохозяйственной академии Анжелика Шарина, вуз разработал базовую программу для аграрных классов, которую каждое учебное заведение адаптирует под свои запросы. "Кроме того, преподаватели академии выезжают в школы для обучения детей, в том числе проводят для них дидактические игры по ознакомлению с сельскохозяйственным трудом. Мы видим интерес к этой работе со стороны школ и районных администраций. И надеемся, что благодаря нашим совместным усилиям аграрные классы появятся в каждом муниципалитете", - отметила она.
В качестве партнеров проекта по созданию аграрного класса для школ выступают ведущие аграрные предприятия региона, которые предоставляют свои производства в качестве демонстрационной площадки современного сельхозпроизводства и практических занятий.
"Благодаря выездным занятиям на предприятиях школьники своими глазами смогут увидеть, какие сегодня современные технологии пришли в сельское хозяйство. Важно свозить ребят на поле, чтобы они могли увидеть, как идет уборка картофеля, как работает комбайн. Мы даем им такую возможность. Считаю, что создание аграрных классов в регионе будет способствовать решению кадрового вопроса на селе", - приводятся в сообщении слова директора агрофирмы "Искра" Александра Скворцова.