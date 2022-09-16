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США заявили о готовности сотрудничать с КНР, если это отвечает интересам - РИА Новости, 16.09.2022
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США заявили о готовности сотрудничать с КНР, если это отвечает интересам
США заявили о готовности сотрудничать с КНР, если это отвечает интересам - РИА Новости, 16.09.2022
США заявили о готовности сотрудничать с КНР, если это отвечает интересам
США будут сотрудничать с КНР в тех сферах, где это отвечает их интересам, но считают, что следующее десятилетие станет решающим в контексте конкуренции между... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:16
2022-09-16T18:16
в мире
сша
китай
государственный департамент сша
венди шерман
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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. США будут сотрудничать с КНР в тех сферах, где это отвечает их интересам, но считают, что следующее десятилетие станет решающим в контексте конкуренции между двумя странами, заявила в пятницу первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман."Мы будем сотрудничать с КНР в тех сферах, где это отвечает нашим интересам – например, в вопросах климата и всемирного здравоохранения. В то же время, мы считаем, что следующее десятилетие станет крайне решающим, как сказал наш президент (Джо Байден) в контексте ответа на растущий вызов со стороны Китая", - сказала Шерман в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Washington Post.По ее словам, администрация Байдена предпринимает значительные шаги, включая масштабные инвестиции в высокотехнологичное производство в США, чтобы одержать первенство в конкурентной гонке с КНР.
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в мире, сша, китай, государственный департамент сша, венди шерман
В мире, США, Китай, Государственный департамент США, Венди Шерман
18:16 16.09.2022
 
США заявили о готовности сотрудничать с КНР, если это отвечает интересам

Замгоссекретаря Шерман: США будут сотрудничать с Китаем там, где это отвечает интересам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПервый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. США будут сотрудничать с КНР в тех сферах, где это отвечает их интересам, но считают, что следующее десятилетие станет решающим в контексте конкуренции между двумя странами, заявила в пятницу первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
"Мы будем сотрудничать с КНР в тех сферах, где это отвечает нашим интересам – например, в вопросах климата и всемирного здравоохранения. В то же время, мы считаем, что следующее десятилетие станет крайне решающим, как сказал наш президент (Джо Байден) в контексте ответа на растущий вызов со стороны Китая", - сказала Шерман в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Washington Post.
По ее словам, администрация Байдена предпринимает значительные шаги, включая масштабные инвестиции в высокотехнологичное производство в США, чтобы одержать первенство в конкурентной гонке с КНР.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 08:00
США хотят, но не могут перестать хамить Китаю
 
В миреСШАКитайГосударственный департамент СШАВенди Шерман
 
 
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