https://ria.ru/20220916/kitay-1817390274.html

США заявили о готовности сотрудничать с КНР, если это отвечает интересам

США заявили о готовности сотрудничать с КНР, если это отвечает интересам - РИА Новости, 16.09.2022

США заявили о готовности сотрудничать с КНР, если это отвечает интересам

США будут сотрудничать с КНР в тех сферах, где это отвечает их интересам, но считают, что следующее десятилетие станет решающим в контексте конкуренции между... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:16

2022-09-16T18:16

2022-09-16T18:16

в мире

сша

китай

государственный департамент сша

венди шерман

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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. США будут сотрудничать с КНР в тех сферах, где это отвечает их интересам, но считают, что следующее десятилетие станет решающим в контексте конкуренции между двумя странами, заявила в пятницу первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман."Мы будем сотрудничать с КНР в тех сферах, где это отвечает нашим интересам – например, в вопросах климата и всемирного здравоохранения. В то же время, мы считаем, что следующее десятилетие станет крайне решающим, как сказал наш президент (Джо Байден) в контексте ответа на растущий вызов со стороны Китая", - сказала Шерман в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Washington Post.По ее словам, администрация Байдена предпринимает значительные шаги, включая масштабные инвестиции в высокотехнологичное производство в США, чтобы одержать первенство в конкурентной гонке с КНР.

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

сша

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, китай, государственный департамент сша, венди шерман