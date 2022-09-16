https://ria.ru/20220916/kitay-1817390274.html
США заявили о готовности сотрудничать с КНР, если это отвечает интересам
США заявили о готовности сотрудничать с КНР, если это отвечает интересам - РИА Новости, 16.09.2022
США заявили о готовности сотрудничать с КНР, если это отвечает интересам
США будут сотрудничать с КНР в тех сферах, где это отвечает их интересам, но считают, что следующее десятилетие станет решающим в контексте конкуренции между... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:16
2022-09-16T18:16
2022-09-16T18:16
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венди шерман
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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. США будут сотрудничать с КНР в тех сферах, где это отвечает их интересам, но считают, что следующее десятилетие станет решающим в контексте конкуренции между двумя странами, заявила в пятницу первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман."Мы будем сотрудничать с КНР в тех сферах, где это отвечает нашим интересам – например, в вопросах климата и всемирного здравоохранения. В то же время, мы считаем, что следующее десятилетие станет крайне решающим, как сказал наш президент (Джо Байден) в контексте ответа на растущий вызов со стороны Китая", - сказала Шерман в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Washington Post.По ее словам, администрация Байдена предпринимает значительные шаги, включая масштабные инвестиции в высокотехнологичное производство в США, чтобы одержать первенство в конкурентной гонке с КНР.
https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, государственный департамент сша, венди шерман
В мире, США, Китай, Государственный департамент США, Венди Шерман
США заявили о готовности сотрудничать с КНР, если это отвечает интересам
Замгоссекретаря Шерман: США будут сотрудничать с Китаем там, где это отвечает интересам