https://ria.ru/20220916/kitay-1817267875.html

Китай направил 43 самолета и пять кораблей к Тайваню

Китай направил 43 самолета и пять кораблей к Тайваню - РИА Новости, 16.09.2022

Китай направил 43 самолета и пять кораблей к Тайваню

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в пятницу направила к Тайваню 43 самолета и пять военных кораблей, говорится в ежедневной сводке министерства обороны РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:30

2022-09-16T14:30

2022-09-16T14:30

в мире

нэнси пелоси

тайвань

су-30

народно-освободительная армия китая

сша

китай

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ПЕКИН, 16 сен - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в пятницу направила к Тайваню 43 самолета и пять военных кораблей, говорится в ежедневной сводке министерства обороны острова.Отмечается, что по состоянию на 17.00 (12.00 по мск) в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня были зафиксированы пять военных кораблей и 43 самолета НОАК, при этом 20 из них - два истребителя J-11, два истребителя СУ-30, 12 истребителей J-16, беспилотник BZK-005 RECCE, два бомбардировщика H-6 и авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500 - пересекли так называемую "срединную линию" в Тайваньском проливе и вошли в опознавательную зону ПВО острова.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220916/tayvan-1817172468.html

https://ria.ru/20220915/tayvan-1817057194.html

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сша

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в мире, нэнси пелоси, тайвань, су-30, народно-освободительная армия китая, сша, китай