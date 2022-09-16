Рейтинг@Mail.ru
Китай направил 43 самолета и пять кораблей к Тайваню - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/kitay-1817267875.html
Китай направил 43 самолета и пять кораблей к Тайваню
Китай направил 43 самолета и пять кораблей к Тайваню - РИА Новости, 16.09.2022
Китай направил 43 самолета и пять кораблей к Тайваню
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в пятницу направила к Тайваню 43 самолета и пять военных кораблей, говорится в ежедневной сводке министерства обороны РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:30
2022-09-16T14:30
в мире
нэнси пелоси
тайвань
су-30
народно-освободительная армия китая
сша
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149467/14/1494671466_0:88:4001:2338_1920x0_80_0_0_08f368884f52c6b1f4556297302cdeae.jpg
ПЕКИН, 16 сен - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в пятницу направила к Тайваню 43 самолета и пять военных кораблей, говорится в ежедневной сводке министерства обороны острова.Отмечается, что по состоянию на 17.00 (12.00 по мск) в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня были зафиксированы пять военных кораблей и 43 самолета НОАК, при этом 20 из них - два истребителя J-11, два истребителя СУ-30, 12 истребителей J-16, беспилотник BZK-005 RECCE, два бомбардировщика H-6 и авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500 - пересекли так называемую "срединную линию" в Тайваньском проливе и вошли в опознавательную зону ПВО острова.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220916/tayvan-1817172468.html
https://ria.ru/20220915/tayvan-1817057194.html
тайвань
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149467/14/1494671466_238:0:3583:2509_1920x0_80_0_0_a4463014b3f54d7b6da2c7b9917b512b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нэнси пелоси, тайвань, су-30, народно-освободительная армия китая, сша, китай
В мире, Нэнси Пелоси, Тайвань, Су-30, Народно-освободительная армия Китая, США, Китай
14:30 16.09.2022
 
Китай направил 43 самолета и пять кораблей к Тайваню

Минобороны Тайваня: ВС Китая направили 43 самолета и пять военных кораблей к острову

© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 сен - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в пятницу направила к Тайваню 43 самолета и пять военных кораблей, говорится в ежедневной сводке министерства обороны острова.
Отмечается, что по состоянию на 17.00 (12.00 по мск) в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня были зафиксированы пять военных кораблей и 43 самолета НОАК, при этом 20 из них - два истребителя J-11, два истребителя СУ-30, 12 истребителей J-16, беспилотник BZK-005 RECCE, два бомбардировщика H-6 и авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500 - пересекли так называемую "срединную линию" в Тайваньском проливе и вошли в опознавательную зону ПВО острова.
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 09:44
На Тайване заявили, что слова Путина о Китае умаляют суверенитет острова
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 17:34
Си Цзиньпин высоко оценил приверженность России принципу "одного Китая"
 
В миреНэнси ПелосиТайваньСу-30Народно-освободительная армия КитаяСШАКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала