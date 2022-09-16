https://ria.ru/20220916/kitay-1817184047.html

Индустрия потребтоваров Китая значительно выросла за минувшее десятилетие

Индустрия потребтоваров Китая значительно выросла за минувшее десятилетие - РИА Новости, 16.09.2022

Индустрия потребтоваров Китая значительно выросла за минувшее десятилетие

За последнее десятилетие индустрия потребительских товаров Китая продемонстрировала устойчивый рост как доходов и прибыли, так и глобального влияния, сообщил в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:09

2022-09-16T11:09

2022-09-16T11:09

россия-китай: главное

китай

экономика

прибыль

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МОСКВА, 16 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". За последнее десятилетие индустрия потребительских товаров Китая продемонстрировала устойчивый рост как доходов и прибыли, так и глобального влияния, сообщил в среду чиновник министерства промышленности и информатизации (МПИ) КНР.Совокупные операционные доходы и прибыль этого сектора выросли соответственно на 35% и 64,5% за последние десять лет, заявил на пресс-конференции заведующий отделом индустрии потребительских товаров МПИ Хэ Яцюн. По его словам, доля добавленной стоимости вышеупомянутого сектора в промышленности страны составляет 27,9%, а экспорт продукции легкой промышленности и текстиля из Китая составляет более 30% мирового показателя.В Китае удалось создать промышленную систему потребительских товаров с широким охватом и относительно полной структурой, которая эффективно обеспечила поставку различных видов продукции, необходимых для повседневной жизни населения, сообщил он.Назвав индустрию потребительских товаров одной из традиционных приоритетных индустрий Китая, Хэ Яцюн отметил, что она играет незаменимую роль в удовлетворении потребительского спроса, стимулировании экономического роста, обеспечении и улучшении благосостояния людей, содействии трудоустройству и расширении экспорта.По его словам, будут предприняты усилия для ускорения цифровой и "зеленой" трансформации и модернизации данной отрасли, чтобы лучше удовлетворять разнообразный спрос потребителей и укреплять ее конкурентные преимущества.

https://ria.ru/20220913/avtomobili-1816481310.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, экономика, прибыль