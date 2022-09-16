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Индустрия потребтоваров Китая значительно выросла за минувшее десятилетие - РИА Новости, 16.09.2022
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Индустрия потребтоваров Китая значительно выросла за минувшее десятилетие
Индустрия потребтоваров Китая значительно выросла за минувшее десятилетие - РИА Новости, 16.09.2022
Индустрия потребтоваров Китая значительно выросла за минувшее десятилетие
За последнее десятилетие индустрия потребительских товаров Китая продемонстрировала устойчивый рост как доходов и прибыли, так и глобального влияния, сообщил в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:09
2022-09-16T11:09
россия-китай: главное
китай
экономика
прибыль
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МОСКВА, 16 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". За последнее десятилетие индустрия потребительских товаров Китая продемонстрировала устойчивый рост как доходов и прибыли, так и глобального влияния, сообщил в среду чиновник министерства промышленности и информатизации (МПИ) КНР.Совокупные операционные доходы и прибыль этого сектора выросли соответственно на 35% и 64,5% за последние десять лет, заявил на пресс-конференции заведующий отделом индустрии потребительских товаров МПИ Хэ Яцюн. По его словам, доля добавленной стоимости вышеупомянутого сектора в промышленности страны составляет 27,9%, а экспорт продукции легкой промышленности и текстиля из Китая составляет более 30% мирового показателя.В Китае удалось создать промышленную систему потребительских товаров с широким охватом и относительно полной структурой, которая эффективно обеспечила поставку различных видов продукции, необходимых для повседневной жизни населения, сообщил он.Назвав индустрию потребительских товаров одной из традиционных приоритетных индустрий Китая, Хэ Яцюн отметил, что она играет незаменимую роль в удовлетворении потребительского спроса, стимулировании экономического роста, обеспечении и улучшении благосостояния людей, содействии трудоустройству и расширении экспорта.По его словам, будут предприняты усилия для ускорения цифровой и "зеленой" трансформации и модернизации данной отрасли, чтобы лучше удовлетворять разнообразный спрос потребителей и укреплять ее конкурентные преимущества.
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китай, экономика, прибыль
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Прибыль
11:09 16.09.2022
 

Индустрия потребтоваров Китая значительно выросла за минувшее десятилетие

© РИА Новости / Евгений КолотевНадпись "Сделано в Китае" на бытовом приборе
Надпись Сделано в Китае на бытовом приборе - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Евгений Колотев
Надпись "Сделано в Китае" на бытовом приборе
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МОСКВА, 16 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". За последнее десятилетие индустрия потребительских товаров Китая продемонстрировала устойчивый рост как доходов и прибыли, так и глобального влияния, сообщил в среду чиновник министерства промышленности и информатизации (МПИ) КНР.
Совокупные операционные доходы и прибыль этого сектора выросли соответственно на 35% и 64,5% за последние десять лет, заявил на пресс-конференции заведующий отделом индустрии потребительских товаров МПИ Хэ Яцюн. По его словам, доля добавленной стоимости вышеупомянутого сектора в промышленности страны составляет 27,9%, а экспорт продукции легкой промышленности и текстиля из Китая составляет более 30% мирового показателя.
В Китае удалось создать промышленную систему потребительских товаров с широким охватом и относительно полной структурой, которая эффективно обеспечила поставку различных видов продукции, необходимых для повседневной жизни населения, сообщил он.
Назвав индустрию потребительских товаров одной из традиционных приоритетных индустрий Китая, Хэ Яцюн отметил, что она играет незаменимую роль в удовлетворении потребительского спроса, стимулировании экономического роста, обеспечении и улучшении благосостояния людей, содействии трудоустройству и расширении экспорта.
По его словам, будут предприняты усилия для ускорения цифровой и "зеленой" трансформации и модернизации данной отрасли, чтобы лучше удовлетворять разнообразный спрос потребителей и укреплять ее конкурентные преимущества.

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