https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817440717.html
Киргизия заявила о потерях на границе с Таджикистаном
Киргизия заявила о потерях на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022
Киргизия заявила о потерях на границе с Таджикистаном
Среди военнослужащих Киргизии в результате боев на границе с Таджикистаном есть погибшие и раненые, сообщил журналистам секретарь Совбеза республики Марат... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:26
2022-09-16T20:26
2022-09-16T20:37
в мире
таджикистан
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817320406_231:0:1001:433_1920x0_80_0_0_255e2b8134530c935e09f416248f2e3f.jpg
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Среди военнослужащих Киргизии в результате боев на границе с Таджикистаном есть погибшие и раненые, сообщил журналистам секретарь Совбеза республики Марат Иманкулов."К сожалению, среди военнослужащих и мирного населения имеются жертвы, погибшие и раненые. В данное время производится подсчет, по окончании которого мы дополнительно дадим информацию для общественности", - заявил он.Ранее минздрав Киргизии сообщал о гибели двоих гражданских и о 59 пострадавших в результате столкновений. Число погибших военных не озвучивалось.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Ближе к вечеру киргизская погранслужба заявила о нарушении режима прекращения огня таджикскими военными.
https://ria.ru/20220916/obekty-1817438733.html
таджикистан
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817320406_211:0:1021:608_1920x0_80_0_0_4ff4c484a9ceb7f5c91dfef7d89c97af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
20:26 16.09.2022 (обновлено: 20:37 16.09.2022)
Киргизия заявила о потерях на границе с Таджикистаном
Секретарь Совбеза Киргизии Иманкулов заявил, что среди военных страны есть пострадавшие
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Среди военнослужащих Киргизии в результате боев на границе с Таджикистаном есть погибшие и раненые, сообщил журналистам секретарь Совбеза республики Марат Иманкулов.
"К сожалению, среди военнослужащих и мирного населения имеются жертвы, погибшие и раненые. В данное время производится подсчет, по окончании которого мы дополнительно дадим информацию для общественности", - заявил он.
Ранее минздрав Киргизии сообщал о гибели двоих гражданских и о 59 пострадавших в результате столкновений. Число погибших военных не озвучивалось.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Ближе к вечеру киргизская погранслужба заявила о нарушении режима прекращения огня таджикскими военными.