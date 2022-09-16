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Киргизия заявила о потерях на границе с Таджикистаном

Киргизия заявила о потерях на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022

Киргизия заявила о потерях на границе с Таджикистаном

Среди военнослужащих Киргизии в результате боев на границе с Таджикистаном есть погибшие и раненые, сообщил журналистам секретарь Совбеза республики Марат... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T20:26

2022-09-16T20:26

2022-09-16T20:37

в мире

таджикистан

киргизия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Среди военнослужащих Киргизии в результате боев на границе с Таджикистаном есть погибшие и раненые, сообщил журналистам секретарь Совбеза республики Марат Иманкулов."К сожалению, среди военнослужащих и мирного населения имеются жертвы, погибшие и раненые. В данное время производится подсчет, по окончании которого мы дополнительно дадим информацию для общественности", - заявил он.Ранее минздрав Киргизии сообщал о гибели двоих гражданских и о 59 пострадавших в результате столкновений. Число погибших военных не озвучивалось.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Ближе к вечеру киргизская погранслужба заявила о нарушении режима прекращения огня таджикскими военными.

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в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии