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Киргизия заявила о потерях на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022
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Киргизия заявила о потерях на границе с Таджикистаном
Киргизия заявила о потерях на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022
Киргизия заявила о потерях на границе с Таджикистаном
Среди военнослужащих Киргизии в результате боев на границе с Таджикистаном есть погибшие и раненые, сообщил журналистам секретарь Совбеза республики Марат... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:26
2022-09-16T20:37
в мире
таджикистан
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Среди военнослужащих Киргизии в результате боев на границе с Таджикистаном есть погибшие и раненые, сообщил журналистам секретарь Совбеза республики Марат Иманкулов."К сожалению, среди военнослужащих и мирного населения имеются жертвы, погибшие и раненые. В данное время производится подсчет, по окончании которого мы дополнительно дадим информацию для общественности", - заявил он.Ранее минздрав Киргизии сообщал о гибели двоих гражданских и о 59 пострадавших в результате столкновений. Число погибших военных не озвучивалось.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Ближе к вечеру киргизская погранслужба заявила о нарушении режима прекращения огня таджикскими военными.
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в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
20:26 16.09.2022 (обновлено: 20:37 16.09.2022)
 
Киргизия заявила о потерях на границе с Таджикистаном

Секретарь Совбеза Киргизии Иманкулов заявил, что среди военных страны есть пострадавшие

© Sputnik / Игорь ЕгоровКиргизский военнослужащий
Киргизский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Игорь Егоров
Киргизский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Среди военнослужащих Киргизии в результате боев на границе с Таджикистаном есть погибшие и раненые, сообщил журналистам секретарь Совбеза республики Марат Иманкулов.
"К сожалению, среди военнослужащих и мирного населения имеются жертвы, погибшие и раненые. В данное время производится подсчет, по окончании которого мы дополнительно дадим информацию для общественности", - заявил он.
Ранее минздрав Киргизии сообщал о гибели двоих гражданских и о 59 пострадавших в результате столкновений. Число погибших военных не озвучивалось.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Ближе к вечеру киргизская погранслужба заявила о нарушении режима прекращения огня таджикскими военными.
Военнослужащие и сотрудники полиции Киргизии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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Киргизия применяет дроны для атак по таджикским объектам, заявили в Душанбе
 
В миреТаджикистанКиргизияСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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