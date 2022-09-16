https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817310395.html

Минздрав Киргизии сообщил о двух погибших и 55 пострадавших

Минздрав Киргизии сообщил о двух погибших и 55 пострадавших - РИА Новости, 16.09.2022

Минздрав Киргизии сообщил о двух погибших и 55 пострадавших

Двое граждан Киргизии погибли и 55 пострадали в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, сообщает в пятницу пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:59

2022-09-16T15:59

2022-09-16T16:12

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Двое граждан Киргизии погибли и 55 пострадали в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, сообщает в пятницу пресс-служба минздрава республики."Два кыргызстанца погибли в ходе конфликта на границе, пострадали 55 человек", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, у пострадавших в основном осколочные и огнестрельные ранения.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Ближе к вечеру киргизская погранслужба заявила о нарушении режима прекращения огня таджикскими военными.

https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817180382.html

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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии