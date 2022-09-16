https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817310395.html
Минздрав Киргизии сообщил о двух погибших и 55 пострадавших
Минздрав Киргизии сообщил о двух погибших и 55 пострадавших - РИА Новости, 16.09.2022
Минздрав Киргизии сообщил о двух погибших и 55 пострадавших
Двое граждан Киргизии погибли и 55 пострадали в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, сообщает в пятницу пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:59
2022-09-16T15:59
2022-09-16T16:12
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таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Двое граждан Киргизии погибли и 55 пострадали в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, сообщает в пятницу пресс-служба минздрава республики."Два кыргызстанца погибли в ходе конфликта на границе, пострадали 55 человек", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, у пострадавших в основном осколочные и огнестрельные ранения.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Ближе к вечеру киргизская погранслужба заявила о нарушении режима прекращения огня таджикскими военными.
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
15:59 16.09.2022 (обновлено: 16:12 16.09.2022)
Минздрав Киргизии сообщил о двух погибших и 55 пострадавших
Минздрав Киргизии сообщил о двух погибших и 55 пострадавших в ходе конфликта
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Двое граждан Киргизии погибли и 55 пострадали в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, сообщает в пятницу пресс-служба минздрава республики.
"Два кыргызстанца погибли в ходе конфликта на границе, пострадали 55 человек", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, у пострадавших в основном осколочные и огнестрельные ранения.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Ближе к вечеру киргизская погранслужба заявила о нарушении режима прекращения огня таджикскими военными.