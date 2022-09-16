https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817258008.html

Киргизские пограничники объявили о прекращении огня

Киргизские пограничники объявили о прекращении огня - РИА Новости, 16.09.2022

Киргизские пограничники объявили о прекращении огня

Киргизские пограничники прекратили огонь на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре погранслужбы госкомитета нацбезопасности (ПС... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:10

2022-09-16T14:10

2022-09-16T14:20

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769911965_1:0:1080:607_1920x0_80_0_0_a6f28af3e95e3001df5952feb0f61cac.jpg

БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Киргизские пограничники прекратили огонь на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре погранслужбы госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии."Подразделения ПС ГКНБ Кыргызской Республики прекратили огонь на участках столкновений", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, с таджикской стороны интенсивность обстрелов резко снизилась, но "на некоторых участках границы таджикские военные периодически обстреливают кыргызские позиции".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 42 пострадавших. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск.

https://ria.ru/20220916/obstrel-1817193079.html

киргизия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии