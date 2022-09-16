https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817258008.html
Киргизские пограничники объявили о прекращении огня
Киргизские пограничники объявили о прекращении огня - РИА Новости, 16.09.2022
Киргизские пограничники объявили о прекращении огня
Киргизские пограничники прекратили огонь на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре погранслужбы госкомитета нацбезопасности (ПС... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:10
2022-09-16T14:10
2022-09-16T14:20
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Киргизские пограничники прекратили огонь на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре погранслужбы госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии."Подразделения ПС ГКНБ Кыргызской Республики прекратили огонь на участках столкновений", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, с таджикской стороны интенсивность обстрелов резко снизилась, но "на некоторых участках границы таджикские военные периодически обстреливают кыргызские позиции".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 42 пострадавших. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
14:10 16.09.2022 (обновлено: 14:20 16.09.2022)
Киргизские пограничники объявили о прекращении огня
Киргизские пограничники объявили о прекращении огня на границе с Таджикистаном
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Киргизские пограничники прекратили огонь на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре погранслужбы госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
"Подразделения ПС ГКНБ Кыргызской Республики прекратили огонь на участках столкновений", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, с таджикской стороны интенсивность обстрелов резко снизилась, но "на некоторых участках границы таджикские военные периодически обстреливают кыргызские позиции".
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 42 пострадавших. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск.