https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817240969.html

В результате боев на киргизско-таджикской границе погибла 15-летняя девочка

В результате боев на киргизско-таджикской границе погибла 15-летняя девочка - РИА Новости, 16.09.2022

В результате боев на киргизско-таджикской границе погибла 15-летняя девочка

В результате боев на киргизско-таджикской границе погибла 15-летняя девочка, сообщает в пятницу Sputnik-Кыргызстан со ссылкой на родных погибшей. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:30

2022-09-16T13:30

2022-09-16T14:11

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. В результате боев на киргизско-таджикской границе погибла 15-летняя девочка, сообщает в пятницу Sputnik-Кыргызстан со ссылкой на родных погибшей."В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе от осколочного ранения погибла 15-летняя Элзада Маннанова — жительница села Достук", - пишет агентство.По данным СМИ, школьница вместе с односельчанами бежала в сторону села Маргун, в это время в нее попал осколок снаряда. Ранение оказалось смертельным.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 42 пострадавших. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск.

https://ria.ru/20220916/mid-1817222600.html

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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии