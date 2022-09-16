https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817240969.html
В результате боев на киргизско-таджикской границе погибла 15-летняя девочка
В результате боев на киргизско-таджикской границе погибла 15-летняя девочка - РИА Новости, 16.09.2022
В результате боев на киргизско-таджикской границе погибла 15-летняя девочка
В результате боев на киргизско-таджикской границе погибла 15-летняя девочка, сообщает в пятницу Sputnik-Кыргызстан со ссылкой на родных погибшей. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:30
2022-09-16T13:30
2022-09-16T14:11
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. В результате боев на киргизско-таджикской границе погибла 15-летняя девочка, сообщает в пятницу Sputnik-Кыргызстан со ссылкой на родных погибшей."В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе от осколочного ранения погибла 15-летняя Элзада Маннанова — жительница села Достук", - пишет агентство.По данным СМИ, школьница вместе с односельчанами бежала в сторону села Маргун, в это время в нее попал осколок снаряда. Ранение оказалось смертельным.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 42 пострадавших. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск.
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
13:30 16.09.2022 (обновлено: 14:11 16.09.2022)
В результате боев на киргизско-таджикской границе погибла 15-летняя девочка
Sputnik-Кыргызстан: на киргизско-таджикской границе погибла 15-летняя девочка