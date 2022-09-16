https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817199835.html

В Киргизии заявили об ударе по двум таджикским погранзаставам

В Киргизии заявили об ударе по двум таджикским погранзаставам - РИА Новости, 16.09.2022

В Киргизии заявили об ударе по двум таджикским погранзаставам

Киргизский Госкомитет нацбезопасности заявил об уничтожении тяжелой военной техники на двух таджикских погранзаставах. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:41

2022-09-16T11:41

2022-09-16T12:08

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. Киргизский Госкомитет нацбезопасности заявил об уничтожении тяжелой военной техники на двух таджикских погранзаставах."В ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области подразделения ПС ГКНБ Кыргызстана нанесли огневой удар по пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари" ПВ ГКНБ Таджикистана и уничтожили значительное количество тяжелой техники таджикской стороны", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.Он рассказал также, что таджикские военные заняли школу в киргизском селе Достук. Обстановка на границе остается напряженной. По словам собеседника агентства, таджикская сторона активно применяет танки, минометы, бронетехнику и реактивные системы залпового огня "Град".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались сегодня утром. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В Бишкеке утверждают, что при этом пострадал 31 человек, в Душанбе сообщают об одном погибшем военнослужащем и трех раненых.

https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817190535.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии