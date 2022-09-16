https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817199835.html
В Киргизии заявили об ударе по двум таджикским погранзаставам
В Киргизии заявили об ударе по двум таджикским погранзаставам - РИА Новости, 16.09.2022
В Киргизии заявили об ударе по двум таджикским погранзаставам
Киргизский Госкомитет нацбезопасности заявил об уничтожении тяжелой военной техники на двух таджикских погранзаставах. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:41
2022-09-16T11:41
2022-09-16T12:08
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. Киргизский Госкомитет нацбезопасности заявил об уничтожении тяжелой военной техники на двух таджикских погранзаставах."В ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области подразделения ПС ГКНБ Кыргызстана нанесли огневой удар по пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари" ПВ ГКНБ Таджикистана и уничтожили значительное количество тяжелой техники таджикской стороны", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.Он рассказал также, что таджикские военные заняли школу в киргизском селе Достук. Обстановка на границе остается напряженной. По словам собеседника агентства, таджикская сторона активно применяет танки, минометы, бронетехнику и реактивные системы залпового огня "Град".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались сегодня утром. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В Бишкеке утверждают, что при этом пострадал 31 человек, в Душанбе сообщают об одном погибшем военнослужащем и трех раненых.
https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817190535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
11:41 16.09.2022 (обновлено: 12:08 16.09.2022)
В Киргизии заявили об ударе по двум таджикским погранзаставам
Погранслужба Киргизии заявила о попадании в тяжелую технику на двух таджикских заставах