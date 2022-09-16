https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817193257.html

В Киргизии заявили об обстреле Таджикистаном города Баткен

В Киргизии заявили об обстреле Таджикистаном города Баткен - РИА Новости, 16.09.2022

В Киргизии заявили об обстреле Таджикистаном города Баткен

Таджикские войска обстреливают киргизский областной центр город Баткен, сообщил РИА Новости источник в вооруженных силах Киргизии. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:19

2022-09-16T11:19

2022-09-16T12:21

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Таджикские войска обстреливают киргизский областной центр город Баткен, сообщил РИА Новости источник в вооруженных силах Киргизии."Они уже обстреливают город Баткен. А ведь он никакого отношения к границе не имеет", - заявил собеседник агентства.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 18 пострадавших.

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Кирилл Волков

в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии