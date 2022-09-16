https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817193257.html
В Киргизии заявили об обстреле Таджикистаном города Баткен
В Киргизии заявили об обстреле Таджикистаном города Баткен - РИА Новости, 16.09.2022
В Киргизии заявили об обстреле Таджикистаном города Баткен
Таджикские войска обстреливают киргизский областной центр город Баткен, сообщил РИА Новости источник в вооруженных силах Киргизии. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:19
2022-09-16T11:19
2022-09-16T12:21
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743217997_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_44c77f04f01c85eae8542f3458084107.jpg
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Таджикские войска обстреливают киргизский областной центр город Баткен, сообщил РИА Новости источник в вооруженных силах Киргизии."Они уже обстреливают город Баткен. А ведь он никакого отношения к границе не имеет", - заявил собеседник агентства.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 18 пострадавших.
https://ria.ru/20220916/konflikt-1817164455.html
киргизия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743217997_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_340b8f144a0157f7a968489186a52860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
11:19 16.09.2022 (обновлено: 12:21 16.09.2022)
В Киргизии заявили об обстреле Таджикистаном города Баткен
Источник в ВС Киргизии сообщил об обстреле таджикской армией города Баткен