https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817182017.html
Около 80 процентов жителей приграничных сел Киргизии покинули свои дома
Около 80 процентов жителей приграничных сел Киргизии покинули свои дома - РИА Новости, 16.09.2022
Около 80 процентов жителей приграничных сел Киргизии покинули свои дома
Примерно три четверти жителей киргизских сел на границе с Таджикистаном покинули свои дома из-за вооруженного конфликта, сообщила пресс-служба МЧС Киргизии. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:35
2022-09-16T10:35
2022-09-16T11:18
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мчс киргизии
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. Примерно три четверти жителей киргизских сел на границе с Таджикистаном покинули свои дома из-за вооруженного конфликта, сообщила пресс-служба МЧС Киргизии."Жители сел Ак-Сай, Самаркандек, Ак-Татыр были эвакуированы в село Рават. А есть и граждане, которые приезжают в пункты временного размещения, открытые в городе Баткен. 70-80 процентов жителей сел Жаны-Жер, Арка, Достук, Центральный и Жаштык ушли своим ходом", — заявил представитель ведомства.Управление МЧС по Баткенской области открыло несколько пунктов временного размещения и проводит эвакуацию населения из опасных районов. Кроме того, жители уезжают к родственникам на своих машинах.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.В свою очередь Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничной заставы Коктош Баткенского пограничного отряда Киргизии обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе" из тяжелого вооружения.В Бишкеке заявили, что в результате боевых столкновений пострадал 31 человек пострадал, в Душанбе сообщают о гибели одного военнослужащего и трех раненых.
https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817162083.html
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РИА Новости
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в мире, киргизия, таджикистан, мчс киргизии, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, МЧС Киргизии, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
10:35 16.09.2022 (обновлено: 11:18 16.09.2022)
Около 80 процентов жителей приграничных сел Киргизии покинули свои дома
МЧС Киргизии: порядка 70-80 процентов жителей ряда приграничных сел покинули дома
БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. Примерно три четверти жителей киргизских сел на границе с Таджикистаном покинули свои дома из-за вооруженного конфликта, сообщила пресс-служба МЧС Киргизии.
"Жители сел Ак-Сай, Самаркандек, Ак-Татыр были эвакуированы в село Рават. А есть и граждане, которые приезжают в пункты временного размещения, открытые в городе Баткен. 70-80 процентов жителей сел Жаны-Жер, Арка, Достук, Центральный и Жаштык ушли своим ходом", — заявил представитель ведомства.
Управление МЧС по Баткенской области
открыло несколько пунктов временного размещения и проводит эвакуацию населения из опасных районов. Кроме того, жители уезжают к родственникам на своих машинах.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.
В свою очередь Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничной заставы Коктош Баткенского пограничного отряда Киргизии обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе" из тяжелого вооружения.
В Бишкеке
заявили, что в результате боевых столкновений пострадал 31 человек пострадал, в Душанбе
сообщают о гибели одного военнослужащего и трех раненых.