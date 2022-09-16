https://ria.ru/20220916/kherson-1817336841.html
Украинские войска возобновили обстрел Херсона
Украинские войска возобновили обстрел Херсона - РИА Новости, 16.09.2022
Украинские войска возобновили обстрел Херсона
Украинские войска возобновили обстрел Херсона, сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:50
2022-09-16T16:50
2022-09-16T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска возобновили обстрел Херсона, сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По последним данным, три человека погибли, 13 ранены. Удар был нанесен ракетами системы HIMARS."Украинские войска возобновили обстрел Херсона", - сказала РИА Новости Губарева.По ее словам, сработала система противовоздушной обороны.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220916/kherson-1817267538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область
16:50 16.09.2022 (обновлено: 16:55 16.09.2022)
Украинские войска возобновили обстрел Херсона
Замглавы ВГА Губарева: украинские войска возобновили обстрел Херсона, сработала ПВО