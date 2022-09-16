https://ria.ru/20220916/kherson-1817296780.html

При ракетном ударе ВСУ по зданию Херсонской ВГА пострадали 13 человек

При ракетном ударе ВСУ по зданию Херсонской ВГА пострадали 13 человек - РИА Новости, 16.09.2022

При ракетном ударе ВСУ по зданию Херсонской ВГА пострадали 13 человек

Тринадцать человек получили ранения после ракетного удара со стороны украинских войск по зданию администрации Херсонской области, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:32

2022-09-16T15:32

2022-09-16T15:33

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Тринадцать человек получили ранения после ракетного удара со стороны украинских войск по зданию администрации Херсонской области, сообщает Минздрав региона.Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. Как сообщали ранее власти региона, по меньшей мере один человек погиб, несколько ранены."Были ранены 13 человек. Бригады скорой помощи в считанные минуты после ракетного удара прибыли на место происшествия. Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Херсона: три пациента находятся в тяжелом состоянии, 10 – в состоянии средней тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220916/kherson-1817267538.html

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Первые кадры с места удара по Херсону Первые кадры РИА Новости с места удара по Херсону. 2022-09-16T15:32 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины