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При ракетном ударе ВСУ по зданию Херсонской ВГА пострадали 13 человек - РИА Новости, 16.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/kherson-1817296780.html
При ракетном ударе ВСУ по зданию Херсонской ВГА пострадали 13 человек
При ракетном ударе ВСУ по зданию Херсонской ВГА пострадали 13 человек - РИА Новости, 16.09.2022
При ракетном ударе ВСУ по зданию Херсонской ВГА пострадали 13 человек
Тринадцать человек получили ранения после ракетного удара со стороны украинских войск по зданию администрации Херсонской области, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:32
2022-09-16T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Тринадцать человек получили ранения после ракетного удара со стороны украинских войск по зданию администрации Херсонской области, сообщает Минздрав региона.Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. Как сообщали ранее власти региона, по меньшей мере один человек погиб, несколько ранены."Были ранены 13 человек. Бригады скорой помощи в считанные минуты после ракетного удара прибыли на место происшествия. Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Херсона: три пациента находятся в тяжелом состоянии, 10 – в состоянии средней тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
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Первые кадры с места удара по Херсону
Первые кадры РИА Новости с места удара по Херсону.
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в мире, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины
15:32 16.09.2022 (обновлено: 15:33 16.09.2022)
 
При ракетном ударе ВСУ по зданию Херсонской ВГА пострадали 13 человек

В результате ракетного удара ВСУ по администрации Херсонской области пострадали 13 человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Тринадцать человек получили ранения после ракетного удара со стороны украинских войск по зданию администрации Херсонской области, сообщает Минздрав региона.
Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. Как сообщали ранее власти региона, по меньшей мере один человек погиб, несколько ранены.
"Были ранены 13 человек. Бригады скорой помощи в считанные минуты после ракетного удара прибыли на место происшествия. Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Херсона: три пациента находятся в тяжелом состоянии, 10 – в состоянии средней тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Последствия ракетного удара по центру Херсона
Вчера, 14:29Специальная военная операция на Украине
Стремоусов назвал цель удара украинских войск по зданию Херсонской ВГА
 
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