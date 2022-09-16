https://ria.ru/20220916/kherson-1817267538.html

Стремоусов назвал цель удара украинских войск по зданию Херсонской ВГА

Стремоусов назвал цель удара украинских войск по зданию Херсонской ВГА - РИА Новости, 16.09.2022

Стремоусов назвал цель удара украинских войск по зданию Херсонской ВГА

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что целью удара украинских войск по администрации области, скорее всего, был и.о. главы... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:29

2022-09-16T14:29

2022-09-16T14:51

специальная военная операция на украине

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херсонская область

херсон

кирилл стремоусов

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что целью удара украинских войск по администрации области, скорее всего, был и.о. главы региона Сергей Елисеев.Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены."Целились непосредственно по собранию муниципальных органов освобожденной территории Херсонской области, также целью американских ракет был непосредственно исполняющий обязанности главы администрации (региона) Сергей Елисеев. Но все живы", - сказал Стремоусов в видеообращении, которое он разметил в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220916/kherson-1817228448.html

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Последствия ракетного удара по центру Херсона Удар нанесен по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет, передает корреспондент РИА Новости. 2022-09-16T14:29 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , херсон, кирилл стремоусов