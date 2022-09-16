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Стремоусов назвал цель удара украинских войск по зданию Херсонской ВГА - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/kherson-1817267538.html
Стремоусов назвал цель удара украинских войск по зданию Херсонской ВГА
Стремоусов назвал цель удара украинских войск по зданию Херсонской ВГА - РИА Новости, 16.09.2022
Стремоусов назвал цель удара украинских войск по зданию Херсонской ВГА
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что целью удара украинских войск по администрации области, скорее всего, был и.о. главы... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:29
2022-09-16T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
кирилл стремоусов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что целью удара украинских войск по администрации области, скорее всего, был и.о. главы региона Сергей Елисеев.Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены."Целились непосредственно по собранию муниципальных органов освобожденной территории Херсонской области, также целью американских ракет был непосредственно исполняющий обязанности главы администрации (региона) Сергей Елисеев. Но все живы", - сказал Стремоусов в видеообращении, которое он разметил в своем Telegram-канале.
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херсонская область
херсон
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Последствия ракетного удара по центру Херсона
Удар нанесен по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, херсонская область , херсон, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Херсон, Кирилл Стремоусов
14:29 16.09.2022 (обновлено: 14:51 16.09.2022)
 
Стремоусов назвал цель удара украинских войск по зданию Херсонской ВГА

Стремоусов назвал целью удара ВСУ по администрации Херсонской области и.о. главы региона

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что целью удара украинских войск по администрации области, скорее всего, был и.о. главы региона Сергей Елисеев.
Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены.
"Целились непосредственно по собранию муниципальных органов освобожденной территории Херсонской области, также целью американских ракет был непосредственно исполняющий обязанности главы администрации (региона) Сергей Елисеев. Но все живы", - сказал Стремоусов в видеообращении, которое он разметил в своем Telegram-канале.
Последствия удара по центру Херсона
Вчера, 13:03Специальная военная операция на Украине
Среди членов правительства Херсонской области жертв из-за обстрела нет
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьХерсонКирилл Стремоусов
 
 
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