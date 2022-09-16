https://ria.ru/20220916/kherson-1817267538.html
Стремоусов назвал цель удара украинских войск по зданию Херсонской ВГА
Стремоусов назвал цель удара украинских войск по зданию Херсонской ВГА - РИА Новости, 16.09.2022
Стремоусов назвал цель удара украинских войск по зданию Херсонской ВГА
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что целью удара украинских войск по администрации области, скорее всего, был и.о. главы... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:29
2022-09-16T14:29
2022-09-16T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
кирилл стремоусов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что целью удара украинских войск по администрации области, скорее всего, был и.о. главы региона Сергей Елисеев.Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены."Целились непосредственно по собранию муниципальных органов освобожденной территории Херсонской области, также целью американских ракет был непосредственно исполняющий обязанности главы администрации (региона) Сергей Елисеев. Но все живы", - сказал Стремоусов в видеообращении, которое он разметил в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220916/kherson-1817228448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия ракетного удара по центру Херсона
Удар нанесен по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет, передает корреспондент РИА Новости.
2022-09-16T14:29
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , херсон, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Херсон, Кирилл Стремоусов
14:29 16.09.2022 (обновлено: 14:51 16.09.2022)
Стремоусов назвал цель удара украинских войск по зданию Херсонской ВГА
Стремоусов назвал целью удара ВСУ по администрации Херсонской области и.о. главы региона