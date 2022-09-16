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Стремоусов: здание Херсонской ВГА могли обстрелять из Николаевской области
Стремоусов: здание Херсонской ВГА могли обстрелять из Николаевской области - РИА Новости, 16.09.2022
Стремоусов: здание Херсонской ВГА могли обстрелять из Николаевской области
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что обстрел здания администрации велся с территории Николаевской области, информация уточняется. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:30
2022-09-16T13:30
2022-09-16T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
херсонская область
кирилл стремоусов
херсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что обстрел здания администрации велся с территории Николаевской области, информация уточняется."Огонь мог вестись из Криворожского направления, но, скорее всего, вели удар непосредственно с территории Николаевской области, это самый ближний вариант, около 40 километров до линии разграничения, сейчас все уточняем", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".
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Первые кадры с места удара по Херсону
Первые кадры РИА Новости с места удара по Херсону.
2022-09-16T13:30
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Последствия ракетного удара по центру Херсона
Удар нанесен по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет, передает корреспондент РИА Новости.
2022-09-16T13:30
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Стремоусов: здание Херсонской ВГА могли обстрелять из Николаевской области
Стремоусов предположил, что здание Херсонской ВГА обстреляли из Николаевской области