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Стремоусов: здание Херсонской ВГА могли обстрелять из Николаевской области

Стремоусов: здание Херсонской ВГА могли обстрелять из Николаевской области - РИА Новости, 16.09.2022

Стремоусов: здание Херсонской ВГА могли обстрелять из Николаевской области

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что обстрел здания администрации велся с территории Николаевской области, информация уточняется. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:30

2022-09-16T13:30

2022-09-16T13:30

специальная военная операция на украине

в мире

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херсон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что обстрел здания администрации велся с территории Николаевской области, информация уточняется."Огонь мог вестись из Криворожского направления, но, скорее всего, вели удар непосредственно с территории Николаевской области, это самый ближний вариант, около 40 километров до линии разграничения, сейчас все уточняем", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".

николаевская область

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Первые кадры с места удара по Херсону Первые кадры РИА Новости с места удара по Херсону. 2022-09-16T13:30 true PT0M07S

Последствия ракетного удара по центру Херсона Удар нанесен по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет, передает корреспондент РИА Новости. 2022-09-16T13:30 true PT0M18S

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Ольга Фомченкова

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