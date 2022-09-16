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При обстреле Херсона в здание администрации попала одна ракета - РИА Новости, 16.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/kherson-1817239189.html
При обстреле Херсона в здание администрации попала одна ракета
При обстреле Херсона в здание администрации попала одна ракета - РИА Новости, 16.09.2022
При обстреле Херсона в здание администрации попала одна ракета
Одна ракета попала в здание администрации Херсонской области, остальные были сбиты ПВО, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:26
2022-09-16T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Одна ракета попала в здание администрации Херсонской области, остальные были сбиты ПВО, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранено. Удар был нанесен ракетами системы HIMARS"Разрушено частично здание администрации, есть пострадавшие, удар наносился в момент проведения собрания поселковых и городских советов. Мы можем сделать вывод, что специально удар наносили для того, чтобы убить как можно большее количество гражданских", - добавил он."Я не могу сказать, сколько... Но пострадавшие есть, есть даже погибшие. Сейчас уточняем", - сказал Стремоусов в ответ на вопрос, есть ли погибшие или пострадавшие и сколько их.
херсон
херсонская область
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Последствия ракетного удара по центру Херсона
Удар нанесен по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, херсон, херсонская область , кирилл стремоусов, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Кирилл Стремоусов
При обстреле Херсона в здание администрации попала одна ракета
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Одна ракета попала в здание администрации Херсонской области, остальные были сбиты ПВО, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
2022-09-16T13:26
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13:26 16.09.2022 (обновлено: 14:53 16.09.2022)
 
При обстреле Херсона в здание администрации попала одна ракета

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов заявил о попадании ракеты в здание администрации

© РИА НовостиПоследствия удара по центру Херсона
Последствия удара по центру Херсона
© РИА Новости
Последствия удара по центру Херсона
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Одна ракета попала в здание администрации Херсонской области, остальные были сбиты ПВО, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранено. Удар был нанесен ракетами системы HIMARS
"Летит большое количество ракет, на какие ракеты ПВО срабатывает, какие –то долетают. Большая часть ракет была сбита, одна, видите, попала", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".
"Разрушено частично здание администрации, есть пострадавшие, удар наносился в момент проведения собрания поселковых и городских советов. Мы можем сделать вывод, что специально удар наносили для того, чтобы убить как можно большее количество гражданских", - добавил он.
"Я не могу сказать, сколько... Но пострадавшие есть, есть даже погибшие. Сейчас уточняем", - сказал Стремоусов в ответ на вопрос, есть ли погибшие или пострадавшие и сколько их.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьКирилл Стремоусов
 
 
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