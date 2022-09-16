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При обстреле Херсона в здание администрации попала одна ракета

При обстреле Херсона в здание администрации попала одна ракета - РИА Новости, 16.09.2022

При обстреле Херсона в здание администрации попала одна ракета

Одна ракета попала в здание администрации Херсонской области, остальные были сбиты ПВО, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:26

2022-09-16T13:26

2022-09-16T14:53

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

херсонская область

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Одна ракета попала в здание администрации Херсонской области, остальные были сбиты ПВО, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранено. Удар был нанесен ракетами системы HIMARS"Разрушено частично здание администрации, есть пострадавшие, удар наносился в момент проведения собрания поселковых и городских советов. Мы можем сделать вывод, что специально удар наносили для того, чтобы убить как можно большее количество гражданских", - добавил он."Я не могу сказать, сколько... Но пострадавшие есть, есть даже погибшие. Сейчас уточняем", - сказал Стремоусов в ответ на вопрос, есть ли погибшие или пострадавшие и сколько их.

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ракетного удара по центру Херсона Удар нанесен по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет, передает корреспондент РИА Новости. 2022-09-16T13:26 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, херсонская область , кирилл стремоусов, видео